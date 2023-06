Erfolgreich bei Deutschen Meisterschaften

Sechs Masters-Schwimmer und -Schwimmerinnen des TuS Sundern nahmen an diesem Wochenende, 02.-04. Juni, an den Deutschen Meisterschaften Kurze Strecken der Masters auf der olympischen 50m-Langbahn im neu errichteten Dresdener Schwimmkomplex teil.

Nach der Corona-Pandemie war die Veranstaltung mit 251 Vereinen, 987 Teilnehmern, 3.099 Einzel- und 544 Staffelstarts so stark besetzt wir vor der Pandemie. Die Sunderner Schwimmer gingen in 19 Einzel- und 3 Staffelwertungen in den Altersklassen 20 bis 55 an den Start. Erfolgreichster Schwimmer war Sven Schröter, Altersklasse 50, der bei drei Einzelstarts eine Silbermedaille über 50m Brust in 0:33,24 gewann und über 100m Brust und 50m Freistil jeweils knapp auf Platz 4 landete.

Laurent Crochemore, der seit einem Jahr beim TuS Sundern trainiert, gewann mit Bronze seine erste Medaille bei nationalen Titelkämpfen. In der Altersklasse 45 über 50m Brust in 0:35,18 erkämpfte er sich mit einem perfekten Anschlag und nur neun Hundertstel Vorsprung einen Podestplatz. Mit Platz 4 über 100m Brust, Platz 10 über 50m Freistil und Platz 12 über 50m Schmetterling waren es für den aus Möhnesee stammenden Schwimmer die bisher erfolgreichsten Deutschen Meisterschaften. Carolina Hoff-Gerke schwamm in der Altersklasse 45 über die Strecken 50m und 100m Freistil sowie 50m Schmetterling jeweils in die Top Ten der Wertung. Heinz Plass errang mit neuer persönlicher Bestzeit über 100m Brust mit 1:34,30 in der Altersklasse 55 den 12. Platz. In der mit über 60 Teilnehmerinnen stark besetzen Altersklasse 20 belegten Victoria Luise Plebs über 50m Freistil, 100m Freistil, 50m Schmetterling, 100m Schmetterling und Hannah Steven über 50m Brust, 100m Brust, 50m Schmetterling, 100m Schmetterling Platzierung im oberen Drittel des Feldes.

Als Mannschaft traten die Sunderner in drei gemischten Staffeln 4x100m Freistil, 4x50m Lagen und 4x100m Lagen an und konnte gegen die Konkurrenz der großen Vereine jeweils eine Platzierung im Mittelfeld erreichen. Jetzt geht es für die Athleten in die Sommerpause, bevor das Training für die Kurzbahn-Saison und die Deutschen Meisterschaften auf der 25m-Kurzbahn im Dezember in Hannover weiter geht.