Erfolge für Sauerländer Leichtathleten

Am vergangenen Sonntag nahmen 4 Athletinnen und 10 Athleten des LAC Veltins Hochsauerland am ersten Veranstaltungstag der FLVW-Hallenmeisterschaften in Dortmund erfolgreich teil.

Das Programm startete mit den Vorläufen über 60 Meter der weiblichen und männlichen Jugend U16. Ben Hartke und Ilian Wick (beide TuS Oeventrop) stellten sich in der M15 der Konkurrenz. Ilian sprintete im zweiten Versuch seines Vorlaufs, der erste wurde zurückgeschossen, direkt zu einer persönlichen Bestleistung in 8,01 Sekunden und qualifizierte sich für die Finalläufe. Ben erreichte im dritten Vorlauf nach 8,41 Sekunden das Ziel und verpasste leider die Finals. Ilian zeigte in Finallauf 1 erneut eine starke Reaktion und beschleunigte sehr gut, lediglich die Schrittlänge im zweiten Abschnitt stimmt noch nicht. Mit 8,07 Sekunden belegte er am Ende Platz 15.

In der männlichen Jugend U18 ging Tim Welschoff (TuS Oeventrop) im dritten Vorlauf an den Start. Als Zweiter seines Vorlaufs stoppte die Uhr bei 7,42 Sekunden und brachte die sichere Qualifikation für die Endläufe ein. Dort bestätigte er in 7,42 Sekunden seine Vorlaufzeit und erreichte Platz 6.

Im Sprint der Männer vertraten Alexander Richter (TV Neheim) und Max Fischer (TV Schmallenberg) das LAC. Alex verpasste in 7,85 Sekunden seine Saisonbestleistung (7,75s). Max, bei dem sich erst nach dem Aufwärmen entschied, ob sein Oberschenkel wieder in Ordnung ist, sprintete in 7,03 Sekunden vorne mit und qualifizierte sich für die Finalläufe. Dort konnte er sich noch einmal steigern und kam in 6,96 Sekunden im Ziel ein. Saisonbestleistung und Platz 6.

Quelle: LAC VELTINS HSK Xenia Cicigin (TV Neheim) – 9,34 Meter – neue Bestleistung – Bronzerang

Parallel dazu fand das Kugelstoßen der WJU20 mit Xenia Cicigin (TV Neheim) statt. Sie stieß direkt zu Beginn mit 9,20 Meter nah an ihre Bestleistung (9,31m) heran. Im vierten Versuch stellte Xenia mit 9,34 Meter dann eine neue persönliche Bestweite auf und erkämpfte sich damit den Bronzerang.

Auf die 60-Meter-Sprints folgten die 200 Meter der Altersklasse U20. Philipp Dlhos (TuS Oeventrop) war im zweiten Vorlauf auf Bahn 6 gesetzt. Mit Saisonbestleistung von 24,16 Sekunden (vorher 24,32s) wurde er Zehnter.

Jonas Dorenkamp (TV Neheim) bestritt nach ersten Anfängen im September nun seine erste Meisterschaft im Dreisprung. Nach zähem Beginn und Weiten im niedrigen Zwölferbereich platzte nach einem ungültigen dritten Sprung im vierten Versuch der Knoten. 12,83 Meter leuchteten auf der LED-Tafel auf und bedeuteten die Führung der U18-Konkurrenz und PB. Die Führung hielt dann bis zum Schluss und Jonas konnte über den Westfalenmeistertitel jubeln.

Quelle: LAC VELTINS HSK Westfalenmeister Jonas Dorenkamp (TV Neheim)

Die 800-Meter – Läufe füllten dann den Abschluss der Veranstaltung aus. Hier gab es allgemein aber vor allem aus LAC-Sicht noch einige spannende Rennen anzuschauen. Die Läuferinnen der W14 und W15 waren zuerst am Drücker. Greta Schmidt (TV Schmallenberg) überzeugte in der W15 auf ganzer Linie. Mit neuer PB von 2:24,77 Minuten musste Sie sich nur Johanna Sophie Seiler (TV-Wattenscheid; 2:21,99min) geschlagen geben und holte den FLVW-Vize-Titel. Direkt darauf folgten die Läufe der M14. Julian Schmidt (VfL Fleckenberg) zeigte trotz krankheitsbedingtem Trainingsausfall einen beherzten Auftritt. In guten 2:23,66 Minuten erlief er Platz 8 und blieb nur 1,8 Sekunden hinter seinem persönlichen Bestwert zurück. Ebenfalls Trainingsrückstand hatte Carolin Rörig (TV Schmallenberg), der sie nicht nach ganz vorne stürmen ließ, jedoch bedeuteten 2:26,95 Minuten eine Steigerung ihrer Saisonbestleistung um knapp eine Sekunde und Platz 12 in der WJU18. Lya Bourgund (TV Schmallenberg) war auch im dritten Zeitendlauf der WJU18, WJU20 und Frauen. Sie wurde dort Zweite mit PB von 2:20,37 Minuten (vorher 2:21,40min] und konnte sich am Ende über den Bronzerang, hinter Jule Krüger (SV Brackwede; 2:18,39min) und Mara Emilia Peltzer (LG Olympia Dortmund; 2:18,52min), die im vierten und letzten Zeitlauf starteten, freuen.

Im Teilnehmerfeld der MJU18, MJU20 und Männer standen Toni und Luca Grobbel (VfL Fleckenberg) an der Startlinie und umrundeten viermal das Hallenoval. Toni schrammte in 2:15,54 Minuten nur wenige Hundertstel an seiner PB (2:15,31min) vorbei und erreichte Platz 11 in der MJU18. Bruder Luca startete in der MJU20 und wollte gerne die 2 Minuten Marke knacken. Bis 600 Meter lief es rund, dann kam es zwischen 600 und 700 Meter zu zwei störenden Situationen, die Luca in der finalen Phase des Rennens nicht nur wichtige Geschwindigkeit, sondern eben auch kostbare Sekunden gekostet haben. Bei Zieleinlauf wurden 2:03,39 Minuten für ihn gestoppt und Platz 12 in der Gesamtwertung notiert.

Herzliche Gratulation zu Euren Leistungen und Platzierungen sowie ganz viel Erfolg für die weiteren Meisterschaftstage am 27. und 28.01.2024 in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle.

Link zu allen Ergebnissen:

https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Details/11791