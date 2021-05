Erfolge für das Radsport-TEAM SKS SAUERLAND NRW

Mit zwei Top-Ten Platzierungen kehrt das Team SKS Sauerland NRW von der Deutschen Meisterschaft der U23 Fahrer vom Sachsenring am Pfingstmontag heim. Bester Sauerländer wurde im spannenden Finale nach knapp 170 Kilometern Jon Knolle auf dem 6. Platz.

Gefahren wurde das Rennen als Drei-Nationen Meisterschaft der Länder Deutschland, Luxemburg und der Schweiz. Es starteten rund 170 Sportler.

Mann des Tages war aus heimischer Sicht allerdings Johannes Hodapp. Der Nationalfahrer gehörte ab Rennhälfte zur einer fünfköpfigen Spitzengruppe. Während der kraftraubenden Berg- und Talfahrt auf dem Motorsportkurs in Sachsen dominierten die Ausreisser das Geschehen. Erst auf den letzten 10 Kilometern musste Hodapp die Gruppe um die späteren Sieger Kim Heiduk (Team Lotto Kernhaus) und Michel Hessmann (Team Jumbo Visma) ziehen lassen. Total leer von den Anstrengungen rettete der SKS Pilot am Ende noch den 9. Platz ins Ziel.

Hinter Knolle und Hodapp kamen die weiteren SKS Piloten Per Münstermann (14.), Michel Giesselmann (31.), Ole Theiler (32.) und Julian Borresch (43.) in versprengten Grüppchen ins Ziel. Pechvogel Lars Kulbe schied nach Defekt gegen Ende des Rennens zusammen mit Tim Neffgen aus.

Obwohl der erhoffte ganz große Erfolge ausblieb, ist man in der heimischen Mannschaft zufrieden mit dem Auftritt. „Wir haben gezeigt, dass wir mit unserem NRW-Nachwuchs zu den besten U23 Mannschaften in Deutschland gehören. Das die späteren Sieger unseren sprintstarken Johannes Hodapp nicht mit auf die Zielgerade schleppen wollten war schnell klar. Jetzt heisst es kurz ausruhen und am kommenden Wochenende geht die Reise weiter“, so NRW Trainer Wolfgang Oschwald.

Bereits am nächsten Sonntag bestreitet das Team SKS Sauerland NRW das Rennen „Coppa della Pace“ in Rimini. Von dort aus geht es Mittwochs weiter zur Trofeo Alcide bei Trento. Während die Sauerländer in Italien um Platzierungen kämpfen, startet Johannes Hodapp mit der Nationalmannschaft beim U23 Nationencup in Polen. Nach diesen Rennen startet dann am 5.Juni die deutsche Radbundesliga mit einem Rennen in der Schweiz. Im Rahmen der Radsport-Tage in Gippingen wird es für die Bundesliga-Teams eine eigene Wertung geben.



Johannes Hodapp vom Team SKS Sauerland NRW in der Spitzengruppe – Quelle: Team SKS Sauerland NRW