Erfolg für Radsportteam SARIS ROUVY SAUERLAND bei Bergmeisterschaft NRW

Einen beachtlichen Erfolg konnte das Sauerländer Radsportteam SARIS ROUVY SAUERLAND bei der Offenen Bergmeisterschaft NRW am heutigen Tag in Bad Driburg erringen. Julian Borresch vom Team SARIS ROUVY SAUERLAND wurde mit einer Zeit von 02:03.31 NRW Bergmeister vor Sebastian Niehues, Anton Schiffer und seinem Vereinskameraden Silas Koech. Alle drei folgten mit einem Rückstand von fünf, bzw. sechs Sekunden auf das 21jährige Nachwuchstalent des Sauerländer Radsportteams. Lennart Voege aus Nordenau kam mit einem Rückstand von 5:41 Minuten auf den 11. Rang und Jan-Marc Temmen, ein weiterer SARIS ROUVY SAUERLAND-Fahrer erreichte den 15. Rang. Dominik Bauer, ein weiterer Fahrer aus dem Sauerlandteam kam in der Gesamtwertung der Offenen Bergmeisterschaft auf den vierten Platz.

Lennart Voege meldete sich schon kurz nach dem Rennen bei der WOLL-Redaktion und berichtete über den erfolgreichen Renntag des Sauerländer Teams. „Wir waren von Anfang an vorne dabei und lagen immer mit zwei oder drei Fahrern in der Spitzengruppe. Bei der letzten Attacke konnte ich nicht mitgehen und habe dann mit Jan-Marc Temmen versucht das Hauptfeld zu kontrollieren, damit die Spitzengruppe mit unseren drei Fahrern nicht mehr eingeholt wurde.“