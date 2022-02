Mit rund 240 Teilnehmern aus 28 Nationen war der erste virtuelle Qualifikationslauf am vergangenen Samstag ein voller Erfolg für das SARIS ROUVY Sauerland Team. Aufgeteilt auf zwei Startzeiten wurde auf der Online-Plattform ROUVY die 21. Etappe der Spanienrundfahrt aus dem vergangenen Jahr nachgefahren. Wie im echten Rennen gab es keine „Windschattenfunktion“, jeder Athlet kämpfte allein gegen die Uhr. Die zwei verschiedenen Startzeiten ermöglichte Sportlern aus verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt eine Teilnahme.

Deutscher Sieger Tobias Kreuzer- Livestreams mit hoher Reichweite

Quelle: Jörg Scherf Lennart Voege aus Nordenaul – Foto: Jörg Scherf

Die Bestzeit des Tages holte der Deutsche Tobias Kreutzer aus Bayern. Er benötigte für die knapp 15 Kilometer etwas mehr wie 28 Minuten. Das Rennen wurde aus Arnsberg live in die ganze Welt übertragen. In Arnsberg selbst starteten nur Lennart Voege aus Winterberg, Julian Braun aus Siegen und der Kanadier Evan Russel. Aus den neuen Räumen der SVL Sports GmbH und des SARIS ROUVY Sauerland Team erreichte der Stream allein über die Facebookseite der heimischen Mannschaft mehrere tausend Zuschauer. Dazu wurde er über die YouTube Kanäle der neuen Hauptsponsoren ausgestrahlt. Im Rahmen der Übertragung gab Moderator Basti Marx vom Podcast „Besenwagen“ einige interessante Einblicke in die neuen Strukturen des Teams. Zu Gast waren Frank Schreiner und Dominik Predota von den Unternehmen SARIS und ROUVY. Die Veranstaltung war aufgrund der hohen Corona Zahlen ohne weitere Gäste vor Ort organisiert.

Nächstes Rennen am kommenden Samstag- Jeder kann starten

Der 2. Lauf wird kommende Samstag um 12 Uhr und 19 Uhr stattfinden. Die Strecke wird in dieser Woche bekannt gegeben. In den insgesamt vier Läufen werden vier Kandidaten gesucht. Diese werden in ein Team Camp Ende März in Gerona (Spanien) eingeladen. Hier werden dann von einer Jury (u.a. Fabian Wegmann) zwei Sportler ausgesucht und fest ins SARIS ROUVY Sauerland Team genommen. Starten kann in den Rennen jeder- ins Team werden nur Fahrer bis 23 Jahre genommen.

Weitere infos: https://www.rouvy.com/de/events