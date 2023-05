Er ist ein echter Besserwischer

Bernd Hoffmann punktet mit seiner Beratung und seinen Vorwerk-Geräten

„Immer muss er alles besser wischen“, mit diesem Slogan wirbt die Firma Kobold für ihre Vorwerk-Produkte. Kundenberater Bernd Hoffmann weiß, dass dieser Spruch eine Punktlandung ist. Aber wissen das auch seine Kunden? Er ist seit einem Jahr der „neue“ Vertreter für Vorwerk in Schmallenberg und Umgebung. Und: Er hat sehr gut zu tun. „Natürlich sind alle Vorwerk-Besitzer glücklich, dass jemand wieder im Kundendienst vor Ort ist. „Ich biete unseren Kunden einmal im Jahr eine kostenlose Wartung und Reinigung der Geräte an“, erzählt Bernd Hoffmann. „Als Kundenberater musst du deine Geräte in- und auswendig kennen“, ergänzt er. Zubehör und Ersatzteile hat er immer im Auto. So können Kunden Versandkosten bei eventueller Bestellung sparen.



Der Schmallenberger Kundenkreis ist groß. Dazu zählen nicht nur die langjährigen, treuen Vorwerk-Fans, sondern auch viele Neukunden, die von der Leistung der Geräte überzeugt sind. „Ich habe den großen Vorteil, dass die Kunden unsere Produkte schon vor dem Kauf testen können. Ich führe die gewünschten Geräte privat vor. Kundenfragen und Bedenken können im Verkaufsgespräch beziehungsweise während der Gerätevorführung beantwortet werden“, berichtet er von seiner täglichen Arbeit.

Der derzeitige „Renner“ ist der Vorwerk-Akkustaubsauger. Zu seinen Kundinnen gehört die Schmallenbergerin Carola Richter. Sie wollte es ganz genau wissen und hat den Staubsauger genau unter die Lupe genommen. „Das ist schon eine feine Sache, wenn du den Saugschlitten nicht mehr hinter dir herziehen oder auf das Kabel achten musst. Ich bin einfach motivierter, mal eben schnell und unkompliziert ‚klar Schiff‘ zu machen, ohne Kabel, ganz frei zu sein“, berichtet Carola Richter aus Erfahrung. Das Schöne daran ist, dass der handliche Sauger je nach Aufsatz auch mal eben nass aufwischt und gleichzeitig saugt, sodass eine Zeitersparnis von 50 Prozent gegeben ist.



Der schnelle Zugriff zum Staubsauger ist oftmals zwingend erforderlich



„Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass die Bodenreinigung einfacher von der Hand geht. Komplett flexibel und einzigartig effizient schafft er wirklich viel. Wir haben eine Ferienwohnung, die regelmäßig gereinigt werden muss, dazu brauche ich ‚starke‘ Geräte. Darum habe ich mich für den Vorwerk-Akku-Staubsauger entschieden. Ganz von allein macht sich die Arbeit natürlich nicht, aber eine wirklich große Hilfe ist es, wenn du zuverlässige Arbeitsgeräte einsetzen kannst. Abgesehen davon haben wir einen Hund. Hundebesitzer wissen, was ich damit sagen will. Der schnelle Zugriff zum Staubsauger ist oftmals zwingend erforderlich“, beschreibt Carola Richter ihre Kaufentscheidung.



Perfekte Reinigungslösung: kabellos, komfortabel und saugstark



Innovation, Qualität und Langlebigkeit – dafür stehen die hochwertigen Raumpflege- und Reinigungslösungen von Kobold. Sämtliche Produkte werden am 1883 gegründeten Stammsitz des Familienunternehmens Vorwerk in Wuppertal entwickelt. Zu den herausragenden Erfindungen gehört das modular aufgebaute Kobold-Reinigungssystem für ein rundum sauberes Wohlfühl-Zuhause. Es besteht aus den Herzstücken, dem Handstaubsauger und dem Bodenstaubsauger sowie sechs Aufsätzen, die Experten für die Tiefenreinigung verschiedener Oberflächen sind: Teppiche, Hartböden, Polster, Matratzen – jeder Bereich hat seinen eigenen Spezialisten.

Zu den Innovationen gehört auch der Saugroboter, der selbstständig durch die ganze Wohnung navigiert und effektiv in logischen Bahnen Hart- und Teppichböden reinigt. Per App lassen sich zudem No-Go-Bereiche definieren. Mit dem Kobold Saugwischer hat Kobold einen Aufsatz entwickelt, der zugleich saugen und wischen kann und dabei intuitiv und komfortabel zu bedienen ist. Der Akku-Staubsauger komplettiert die Produktfamilie und bietet eine schnelle Reinigungslösung: kabellos, komfortabel und saugstark. Kobold vertreibt seine Produkte im weltweiten Direktvertrieb, in Vorwerk-Stores, online und für alle Schmallenbergerinnen und Schmallenberger durch Bernd Hoffmann. Für weitere Informationen gibt der Schmallenberger „Besserwischer“ gerne Auskunft: 0151 57863594