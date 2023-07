Entgegen allen Schönheitsidealen

Sauerländer Modedesignstudentin überzeugt mit kreativen Visionen

„Seitdem ich denken kann, ist Mode ein Teil von mir“, erinnert sich Lissy. „Schon früh hatte ich meine ganz eigenen Vorstellungen, was meine Garderobe anging. Es faszinierte mich, wie ich mit Farben, Formen und Mustern herumprobieren konnte. Und genau das liebe ich auch heute noch am meisten an Mode. Ich kann mich ausdrücken, ohne viel sagen zu müssen.“

Die 20-Jährige kommt gebürtig aus Arnsberg-Herdringen. Nachdem sie schon mit elf Jahren davon träumte, Modedesignerin zu werden und nähen lernte, studiert sie nun seit Oktober 2022 Modedesign am Fashion Design Institut, kurz FDI, in Düsseldorf. „Ich lerne dort, meine Visionen, Gedanken und Gefühle in Mode umzusetzen. Mit Mode kann ich unheimlich viel ausdrücken, wichtige Themen aufgreifen und Diskussionen anstoßen.“

Im ersten Semester musste die Studentin sich ein Thema zum Projekt „Kunst am Körper“ aussuchen, mit dem sie sich dann intensiv beschäftigen sollte. Lissys Wahl fiel auf das Thema „Schönheitsideale“, das Grundlage ihres Designs werden sollte. Im Laufe ihrer Recherchen ist sie so auf Symmetrie und Asymmetrie gestoßen. Während Symmetrie von unserem Auge als etwas Angenehmes aufgenommen wird, sind Asymmetrien eher unruhig und nicht so leicht zu erfassen. „Da ich Schönheitsideale als Einschränkung wahrgenommen habe, wollte ich das Spontane und Spannende der Asymmetrie darstellen – ganz gegen die Vorschriften der Schönheitsideale und der Trends.“

Von der Skizze zum fertigen Design



Und genau das setzte die Studentin schließlich auch in ihrem Design um: Die Symmetrie als die symmetrische Form, die einengend wirkt, die Asymmetrie, die nach oben hin langsam ausbricht und sich befreit. Unter der Form verbirgt sich eine spontane Stoffmanipulation, die ebenfalls die Asymmetrie verkörpern soll, die sich hinter dem Schönheitsideal versteckt. Das Design besteht aus Wasserleitungen und Draht, ummantelt von weißen Bettlaken.



Einmal im Jahr veranstaltet die FDI eine eigene Fashion-Show, die „Show-Me“. Alle Semester präsentieren hier ihre fertigen Projekte. Lissys Design war ebenfalls dabei. Für die junge Studentin war es natürlich ein großes Highlight, die eigene Vision auf dem Laufsteg präsentieren zu können.

In Zusammenarbeit mit der Fotografin Sabrina Voss wurde ihr Design auch noch fotografisch inszeniert: „Durch Fotografie, Model, Kulisse und Pose kann man die eigene Vision noch deutlicher zeigen.“