Enten finden Zuhause im Seniorenheim

Große Freude herrschte Ostern im Seniorenheim Störmanns Hof, Eslohe. Bewohnerinnen und Bewohner konnten dort vor Ort beobachten, wie in einem aufgestellten Brutgerät kleine Entenküken schlüpften und das Licht der Welt erblickten. Altenpfleger Kilian Sommer hatte die Idee für das Projekt. Und so bekamen die Senioren die Chance, die Entwicklung vom Ei bis zum Küken hautnah zu erleben! Kilian Sommer konnte außerdem die Leitung vom Störmanns Hof überzeugen, dass zwei Küken im Altenheim aufwachsen und im Anschluss auf dem Teich des Seniorenheimes ihr Zuhause finden. In das Projekt sind die Senioren aktiv eingebunden. Die Küken werden in einem Terrarium in der Cafeteria aufwachsen. WOLL-Fotografin Helena Lange hat ganz schnell die ersten Fotos der neuen, kuscheligen Seniorenheimbewohner gemacht.