Enorme Resonanz für Deutschlands größten Silvesterlauf von Werl nach Soest

Die Voranmeldezahlen für den 44. Sparkassen Silvesterlauf Werl–Soest begeistern: Über 7.300 Läufer, Wanderer und (Nordic-)Walker sind bereits für den größten Silvesterlauf Deutschlands angemeldet – so viele wie lange nicht.

Mit rund 5.000 Teilnehmern erwarten die Organisatoren im 15-Kilometer-Hauptlauf das größte und prominenteste Starterfeld des Tages. Tim Wagner (Bunert Wuppertal) tritt als Titelverteidiger erneut an. Nach seinen beiden Erfolgen 2023 und 2024 hat der 28-jährige Spitzenläufer die Chance auf den Silvesterlauf-Hattrick. Ihn erwartet jedoch starke Konkurrenz: Der Zweitplatzierte des Vorjahres, Lars Franken (LG Olympia Dortmund), tritt ebenso an wie der Zweitplatzierte des Jahres 2023, Samuel Blake (Eintracht Frankfurt). Beide waren Wagner in den vergangenen Jahren lange Zeit auf den Fersen, mussten sich am Ende jedoch geschlagen geben. Insbesondere der 21-jährige Lars Franken bringt als Werler seinen Heimvorteil sowie starke Vorleistungen auf der Unterdistanz mit. Bastian Mrochen (LG Telis Finanz Regensburg) tritt als Silvesterlauf-Debütant an. Im vergangenen Jahr musste der amtierende deutsche Vizemeister über die Halbmarathondistanz seinen geplanten Start krankheitsbedingt kurzfristig absagen.

Im Rennen der Frauen richtet sich der Blick auf Lara Kiene (LG Hamm). Die Zehntplatzierte der diesjährigen deutschen Bestenliste über die 5-Kilometer- und Halbmarathondistanz bringt eine überzeugende Werl–Soest-Bilanz mit: 2023 wurde sie Dritte in 51:59 Minuten, 2024 Zweite in 51:26 Minuten. Dahinter lauert mit Sarah Schäperklaus (Marathon-Club Menden, 3. Platz 2024) die Westfalenmeisterin über 5- und 10-Kilometer-Straßenlauf. Auch Daniela Wurm (TV Hasslinghausen) und die Langdistanz-Triathletin Marit Lindemann (Lauf Team Unna) werden im Feld der Läuferinnen weit vorne mitmischen. Dennoch bleibt Raum für Überraschungen: Nachmeldungen am Veranstaltungstag können die Kräfteverhältnisse im Läuferfeld spontan verändern.

Quelle: Silvesterlauf Werl-Soest Vorjahressieger Tim Wagner auch 2025 wieder am Start

Neben den Läufern gehen auch die Wanderer und (Nordic-)Walker auf die 15-Kilometer-Langstrecke. Zudem startet der kleine Silvesterlauf über 5 Kilometer in Ampen sowie die Schüler- und Bambini-Läufe in Werl. Der Silvesterlauf ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern trägt auch zu wohltätigen Zwecken bei. Die Förder- und Veranstaltergemeinschaft Silvesterlauf e. V. unterstützt mit den Erlösen aus der Veranstaltung verschiedene soziale Projekte und Vereine. Insgesamt wurden bereits über 1,5 Millionen Euro für gute Zwecke gesammelt, allein im vergangenen Jahr erzielte die Veranstaltung einen Erlös von über 70.000 Euro.

Nachmeldung und Startnummernausgabe am 30. Dezember

für alle Wettbewerbe von 12:00 bis 18:00 Uhr in der Stadthalle Werl

Nachmeldung und Startnummernausgabe am 31. Dezember