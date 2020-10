Engagement zahlt sich aus

Volksbank Bigge-Lenne vergibt zum sechsten Mal Social Award 2020 – Bewerbung noch bis zum 12. Oktober

In Zeiten von Corona zahlt sich soziales Engagement besonders aus: Die Volksbank Bigge-Lenne verleiht den Social Award 2020 und belohnt fleißige Jugendliche für ihre Ehrenämter mit viermal 500 Euro Preisgeld – allein zweimal im Kreis Olpe. Junge Erwachsene aus den Städten und Gemeinden Attendorn, Finnentrop, Lennestadt und Kirchhundem können sich per Videobotschaft dafür bewerben. Einsendeschluss ist der 12. Oktober.

Bereits zum sechsten Mal zeichnet die Volksbank Bigge- Lenne Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren aus, die sich schulisch oder sozial freiwillig um ihre Mitmenschen kümmern. Vor allem in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie zeigte sich das Engagement besonders deutlich: Zahlreiche Jugendliche halfen Senioren tatkräftig beim Einkauf, unterstützten Mitschüler im Home-Schooling oder nähten Mund-Nasen- Schutz-Masken.

Jetzt ist es Zeit, einmal Danke zu sagen: Mit der Aktion will die Volksbank Bigge-Lenne junge Menschen und Gruppen fördern, die sich mit ihren Taten für das Gemeinwohl einsetzen, erklärt Frank Segref, Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation. Auch er habe Einkäufe für die Eltern zu Beginn der Pandemie übernommen.

Wer nun Lust hat, seine ganz persönliche Corona-Geschichte und sein Engagement zu teilen, kann sich ganz einfach und schnell online unter www.voba-bigge-lenne. de/award noch bis zum 12. Oktober für den Social Award 2020 bewerben. Der Vorstand der Volksbank Bigge-Lenne würdigt ausgewählte Nominierungen mit Geldpreisen in Höhe von viermal 500 Euro und einer Abschlussveranstaltung.

Neue Wege

Die Volksbank Bigge-Lenne blickt auf aufregende Monate zurück, denn ebenso wie viele andere Unternehmen hatte sie mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. Da alle persönlichen Beratungsgespräche abgesagt werden mussten, gab es verstärkt telefonischen Kontakt mit den Kunden. Ab Anfang April wurden schließlich auch Video- Konferenzen durchgeführt. Sogar über WhatsApp kann man mit der Volksbank Bigge-Lenne in Interaktion treten. Heute erfolgen daher nur noch etwa neun Prozent der Geldüberweisungen auf dem traditionellen Weg, alle anderen werden online oder telefonisch abgewickelt.

An dem reibungslosen Übergang haben nicht zuletzt auch die Auszubildenden mitgewirkt: „Die Azubis wurden in den Telefonservice und in andere Dienste stark eingebunden“, berichtet Luisa Iarossi, Teamleiterin Ausbildung und Talentmanagement. Die 26-Jährige war in dieser Zeit unter anderem mit der Vorbereitung von den Azubis auf die Abschlussprüfungen beschäftigt, die bedingt durch den ausgefallenen Unterricht erschwert wurde. Übrigens: Für das Jahr 2021 sind noch Ausbildungsplätze zur Bankkauffrau/ zum Bankkaufmann oder für das duale Studium frei.