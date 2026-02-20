Energie, die bleibt: Volksbank Sauerland startet Zukunfts-Offensive 2026



Bis zu 60.000 Euro für Vereine – Fokus auf Klimaschutz, Effizienz und langfristige Entlastung

Vereine sind Herzstücke des Sauerlands – und zunehmend auch Motoren der Energiewende. Mit der Zukunfts-Offensive 2026 setzt die Volksbank Sauerland erneut ein starkes Zeichen für nachhaltiges Engagement vor Ort. Insgesamt bis zu 60.000 Euro Fördermittel stellt die Genossenschaftsbank bereit, um Vereine bei energetischen Investitionen zu unterstützen – von moderner LED-Technik über Gebäudedämmung bis hin zu erneuerbaren Energielösungen.

„Viele Vereine tragen Verantwortung für Gebäude, Hallen und Treffpunkte, die das soziale Leben unserer Region prägen“, sagt Vorstandsmitglied Bernd Griese. „Steigende Energiekosten werden dabei zur echten Herausforderung. Genau hier setzt unsere Zukunfts-Offensive an: Sie schafft finanziellen Spielraum für Investitionen, die langfristig entlasten.“

Von der Schützenhalle bis zum Vereinsheim

Bereits in den Vorjahren reichte das Spektrum der geförderten Ideen von Photovoltaikanlagen auf Dorfgemeinschaftshäusern über neue Heizsysteme in Sportstätten bis hin zu Dämmmaßnahmen in Schützenhallen. 63 Vereine profitierten in den letzten zwei Jahren bislang von dem Programm – mit Projekten, die sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich nachhaltig wirken.

„Wir erleben enorm viel Tatkraft in den Vereinen“, betont Vorstand Dr. Florian Müller. „Die Ehrenamtlichen denken langfristig, übernehmen Verantwortung für ihre Gebäude und damit für die Zukunft ihrer Dorfgemeinschaften. Das verdient Rückenwind.“

Jetzt bewerben

Vereine aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank Sauerland können sich ab 1. März für die Zukunfts-Offensive bewerben. Der Bewerbungszeitraum läuft bis Ende Juni 2026. Eine interne Jury entscheidet im Herbst über die Vergabe der Fördermittel.

Teilnahmeberechtigt sind alle gemeinnützig anerkannten Vereine, die Mitglied der Volksbank Sauerland sind oder werden möchten. Bewerbungen sind online möglich unter: www.vb-sauerland.de/zukunftsoffensive