Endspurt zur Zukunfts-Offensive 2026: Bewerbungsfrist läuft ab

Volksbank Sauerland unterstützt erneut zukunftsfähige Vereinsprojekte – bis zum 30. Juni.

Vereine im Geschäftsgebiet der Volksbank Sauerland können sich nur noch bis zum 30. Juni 2026 für die Zukunfts-Offensive 2026 bewerben. Mit dem Programm schafft die Genossenschaftsbank finanziellen Spielraum für Investitionen, die langfristig entlasten – ökologisch, effizient und praxisnah. Gefördert werden insbesondere energetische Maßnahmen an Vereinsgebäuden und technischen Anlagen.



„Die Zukunfts-Offensive ist eine echte Chance, damit Projekte nicht länger warten müssen – nur weil die Kassenlage gerade eng ist“, sagt Vorstandsmitglied Bernd Griese. „Wir wollen Vereine dabei unterstützen, heute Entscheidungen zu treffen, die morgen wirken – für bezahlbare Energie, moderne Treffpunkte und ein starkes Miteinander im Sauerland.“



Als Beispiele zeigen sich die Wirkung und der Nutzen bereits in der Praxis: Der Ski-Club Sundern e.V. hat mit finanzieller Unterstützung unter anderem die Fenster an seiner Skihütte erneuert und damit die Energiebilanz verbessert. So ist das Heizen bei kurzfristigen Veranstaltungen wieder mit mehr Komfort möglich – ohne zusätzlichen Mehraufwand. Der Schützenverein Kruberg konnte wiederum seine Schützenhalle umfassend modernisieren, darunter mit neuen WC-Anlagen, einer erneuerten Hallendecke, einem neuen Hallenboden inkl. Fußbodenheizung sowie einer Wärmepumpe und modernen Licht- und Musikanlagen.



Jetzt heißt es: Bewerben und Ideen umsetzen. Eine interne Jury entscheidet im Herbst über die Vergabe der Fördermittel. Bewerbungen sind online möglich unter: www.vb-sauerland.de/zukunftsoffensive.