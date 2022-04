Endlich wieder MEGA-SPORTS: Tausende Besucher und Sportler feiern bei Sonnenschein

DER SKS BIKE-MARATHON: DER FRÜHJAHRESKLASSIKER

Nach der Zwangspause in den vergangen beiden Jahren, gab es wieder das große Mountainbike Festival Mega-Sports in Sundern-Hagen. Beim SKS Bike-Marathon ging es bei fast idealen Verhältnissen auf die staubtrockenen Rennstrecken, aber sehr windigen Rennstrecken über die Distanzen 30 km (Fun-Marathon), 55km und 100 km. Neben dem bekannten VELTINS Bergsprint bei km 50, gab erstmal den Borbet Endspurt mit separater Zeitmessung und hochwertigen Preisen. Alle Ergebnisse sind auch abrufbar unter www.mega-sports.de

Quelle: bySPORTOGRAF7455_JUP1LS1_00127

Party mit Live-Musik von Unplugged und Silent Disco bis in die Morgenstundenden

Das gute Wetter ließ viele Mountainbiker/innen direkt nach dem SKS Bike-Marathon in Hagen verweilen. Am Abend feierten die Sportler und viele Partygäste zur Live-Musik von Unplugged. Die Band begeisterte unter freiem Himmel mit dem besten aus Rock und Pop. Im Anschluss startete die Silent Disco. Alle Partygäste bekamen Kopfhörer und konnten eine von drei Musikrichtungen frei wählen und abtanzen. Bis in die frühen Morgenstunden feierten hunderte Gäste ausgelassen.

Begeisterung bei den kleinsten Radlern: Sparkassen Nachwuchsrennen am Sonntag ein großer Erfolg

Am Sonntag, 24. April erstrahlte des Festivalgelände: Die kleinsten Radler/innen drehen ihre Runden direkt am Festivalgelände und lächelten mit der Sonne um die Wette. Bei den Sparkassen Nachwuchsrennen gingen viele Schüler an den Start. Traditionell waren die Kids Rennen für die Kleinsten mit den Laufrädern ein Höhepunkt von Mega-Sports. Zahlreiche Eltern und Freunde jubelten den vielen Teilnehmer/innen zu. Als Belohnung gab es neben frenetischem Applaus auch Medaillen, Pokale und Urkunden. Für alle Besucher gab es ein großes Rahmenprogramm: Beim Aerotrim wurden die Besucher wild überkopf durch die Luft gedreht und beim Freejump sprangen Kinder und Erwachsene aus mehreren Metern Höhe in ein Luftkissten. Für die Kleinsten gab es ein große Hüpfburg, Glitzertatoos und ein Zappeltiershow zum Mittanzen.

„Wir freuen uns über den vielen Teilnehmer beim Marathon, das tolle Feedback der zahlreichen Besucher und insbesondere die glücklichen Gesichter der Kinder“, fasst Jana Weilandt vom Organisationsteam ein rundum positive Feedback und Simon Appelhans ergänzt: „Wir Danken Allen für ihren Besuch und richten auch ein großes Dankeschön an die vielen Sponsoren und an über 300 ehrenamtliche Helfer, die Mega-Sports erst ermöglicht haben“.

Bereits seit 30 Jahren gibt es Mountainbike-Events in Sundern-Hagen und schon bald starten die Vorbereitungen für die kommende Auflage Ende April 2023.