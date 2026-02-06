Endlich gibt es ihn wieder, den echten westfälischen Knochenschinken …

… und einiges mehr!

Der Blick nach vorne für Susanna und Werner Henke in Oberkirchen: Nachdem die beiden im Sommer vergangenen Jahres ihr Lebensmittelgeschäft geschlossen hatten, feierten sie heute glücklich mit lieb gewonnener Kundschaft „Kioskeröffnung“!

In einem abgetrennten Teil des ehemaligen Ladens im Kirchweg kann man nun unterschiedliche regionale Produkte (bargeldlos – nur mit Karte) kaufen, und das täglich von 6-22Uhr. Der liebevoll eingerichtete Raum lädt auch zum Verweilen ein – und dieses Angebot nahmen heute viele dankbar an. Es wurde viel erzählt und gelacht, so „wie früher“ bei Feinkost Henke!