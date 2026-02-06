Magazin für die Sauerländer Lebensart

Endlich gibt es ihn wieder, den echten westfälischen Knochenschinken …

Der Blick nach vorne für Susanna und Werner Henke in Oberkirchen: Nachdem die beiden im Sommer vergangenen Jahres ihr Lebensmittelgeschäft geschlossen hatten, feierten sie heute glücklich mit lieb gewonnener Kundschaft „Kioskeröffnung“!  

6. Februar 2026 | < 1 Minute Lesezeit

… und einiges mehr!

In einem abgetrennten Teil des ehemaligen Ladens im Kirchweg kann man nun unterschiedliche regionale Produkte (bargeldlos – nur mit Karte) kaufen, und das täglich von 6-22Uhr. Der liebevoll eingerichtete Raum lädt auch zum Verweilen ein – und dieses Angebot nahmen heute viele dankbar an. Es wurde viel erzählt und gelacht, so „wie früher“ bei Feinkost Henke!

