Ende für radoFH! und Hochschulradio

Foto: Der langjährige Leiter Prof. Dr. Stephan Breide, Chefredakteur Dr. Eckhard Stoll, Technische Leiter Dipl.-Ing. (FH) Jens Briel und Moderator Daniel Schlagner (v.l.n.r.) ziehen nach ihrer letzten Livesendung den Stecker von radioFH!

Nach mehr als 15 Jahren auf Sendung verabschiedet sich radioFH! von seinen Hörerinnen und Hörern. Am 14. Mai endete das Programm auf der Frequenz 94,7 MHz, nachdem der Sender seit seiner Erstausstrahlung am 14. Dezember 2009 Studierenden der Fachhochschule Südwestfalen eine Plattform zum Erwerb einer rundfunknahen Medienkompetenz geboten hat.

Pferd frisst keinen Gurkensalat

Gegründet wurde radioFH! von Prof. Dr.-Ing. Stephan Breide, langjähriger Professor für „Kommunikationsnetze und Multimedia“ an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede, in Zusammenarbeit mit Dr. Eckhard Stoll von der Sauerland Welle. Mit den historischen Worten von Philipp Reis, dem Erfinder des Telefons – „Das Pferd frisst keinen Gurkensalat!“ – eröffnete Prof. Breide seinerzeit den Sendebetrieb. Der offizielle Startschuss fiel im Rathaus mit dem damaligen Bürgermeister Uli Hess. Ein besonderer Dank gilt daher der Stadt Meschede, die den Sender stets unterstützte. radioFH! sendete vom Dach des Rathauses und wurde so zu einem festen Bestandteil der regionalen Medienlandschaft. Ferner wurde das Programm im Kabel-TV-Netz – lange Jahre analog – und zuletzt digital angeboten und war im Internet unter www.radiofh.de als WEB-Stream zu hören.

Über die Jahre hinweg diente radioFH! insbesondere als Medienlabor der FH- Südwestfalen – ganz im Sinne der „Campusradios“ der Landesanstalt für Medien zur Förderung der Medienkompetenz: Auszubildende zum IT-Systemelektroniker betreuten unter der technischen Leitung von Dipl.-Ing. (FH) Jens Briel den technischen Betrieb und führten Abschlussprojekte zu ihrer Ausbildung durch. Studierende sammelten praktische Erfahrungen in Radioproduktion und Moderation. Thematisch standen unter anderem neue Studiengänge, Forschungsergebnisse, Auslandssemester, Kinder-Uni, Summer School, Promotionen und die Vorstellung neuen Personals im Fokus der Berichte. Zudem übertrug radioFH! mehrere Jahre die Winterkonzerte der Mescheder Windband live und machte sie so einem größeren, internationalen Publikum zugänglich. Mit dem Ruhestand von Prof. Breide Ende Februar und der nicht erfolgter Nachbesetzung des Bereichs endet nun auch der Programmbetrieb.

Ruhestand von Prof. Breide

Die Sauerland Welle, unter der Leitung von Chefredakteur Dr. Eckhard Stoll, betreute radioFH! inhaltlich. Zudem wurde das monatliche Format „Hochschulradio“ von der Sauerland Welle sowohl inhaltlich als auch technisch begleitet. Diese Sendung, die jeden dritten Sonntag auf den Frequenzen von Radio Sauerland im Bürgerfunk zu hören war, informierte über die aktuellen Entwicklungen rund um den Hochschulstandort Meschede. Die letzte Ausgabe dieses Formates läuft am 15. Juni um 19 Uhr und widmet sich dem Forschungsmaster, einem Studiengang für Studierende mit besonderem Forschungsinteresse und Promotionsabsichten.

Insgesamt blicken die Beteiligten auf eine beeindruckende Bilanz: 277 Hochschulradio-Sendungen im Bürgerfunk sowie viele tausend Stunden Livemoderation auf radioFH! entstanden in Zusammenarbeit mit der Sauerland Welle. Wer mehr über die Geschichte von radioFH! erfahren möchte, findet die Chronik auf www.sauerlandwelle.de. Die Sauerland Welle bedankt sich bei der Fachhochschule Südwestfalen und insbesondere bei Prof. Breide für die langjährige Kooperation und das Engagement. Ebenso geht ein besonderer Dank an Radio Sauerland für die regelmäßige Platzierung der Sendungen und deren Ausstrahlung im Rahmen des Bürgerfunks.

Auch nach dem Ablauf der Programmlizenz der Landesanstalt für Medien am 14. Mai bleibt radioFH! weiterhin als Testsender bestehen und strahlt ein Testprogramm aus. Es endet eine bedeutende Ära der Radiokultur an der Fachhochschule Südwestfalen – geprägt von Studierenden, Professorinnen und Professoren und Mitarbeitenden, die mit Engagement und Kreativität zu einem abwechslungsreichen Programm mit einer vielschichtiger Musikauswahl beigetragen haben.

