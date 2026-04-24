Empfang für die Schützenvereine der Stadt Warstein

Stadtmarketing Warstein e.V. lädt erstmals gemeinsam mit Bürgermeister Maximilian Spinnrath ein

Der Stadtmarketing Warstein e.V. hat gestern Abend, am 23. April, die Schützenvereine aus dem gesamten Stadtgebiet erneut zu einem gemeinsamen Empfang eingeladen – in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit Bürgermeister Maximilian Spinnrath. Im Bürgersaal kamen zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Vereine zusammen, um sich in geselliger Atmosphäre auf die bevorstehende Schützenfestsaison einzustimmen.

„Unsere Schützenvereine sind ein zentraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Warstein. Sie stehen für Tradition, Zusammenhalt und ehrenamtliches Engagement. Bereits in den vergangenen Jahren durfte ich als Kulturausschussvorsitzender an der Veranstaltung teilnehmen. Dieses Mal ist es mir eine große Freude, diesen Empfang erstmals als Bürgermeister begleiten zu dürfen und gemeinsam mit den Vereinen in die neue Schützenfestsaison zu starten“, betonte Bürgermeister Maximilian Spinnrath.

Rund 90 Vertreterinnen und Vertreter der insgesamt zehn Schützenvereine im Stadtgebiet folgten der Einladung. Darüber hinaus nahmen auch Vertreter des Kreisschützenbundes, der Amtsoberst sowie weitere Gäste aus dem Schützenwesen teil. Der Empfang bot erneut eine wertvolle Gelegenheit für den persönlichen Austausch zwischen Vereinen, Stadtverwaltung und weiteren Akteuren.

Für die passende Erfrischung sorgten in diesem Jahr die Warsteiner Brauerei sowie fritz-kola, die die Veranstaltung mit einer Auswahl an Kaltgetränken unterstützten. Auch der langjährige Sponsor des Stadtmarketing Warstein e.V., die Volksbank Hellweg, ist der Einladung gefolgt. Ihnen galt der besondere Dank des Bürgermeisters, da durch dieses Engagement die Veranstaltung erneut ohne den Einsatz von Haushaltsmitteln realisiert werden konnte.

Die Kirche wurde durch Präses Markus Gudermann vertreten.

„Der regelmäßige Austausch zwischen Vereinen und Stadt ist von großer Bedeutung. Der Empfang bietet hierfür den idealen Rahmen und stärkt die gute Zusammenarbeit“, erklärte der Geschäftsführer des Stadtmarketing Warstein e.V., Jeroen Tepas. „Wir freuen uns sehr auf die kommende Schützenfestsaison und die zahlreichen Veranstaltungen in unseren Ortsteilen.“

Mit dem Empfang ist der offizielle Auftakt in die Schützenfestsaison erfolgt, die in den kommenden Wochen in den verschiedenen Ortsteilen der Stadt Warstein gefeiert wird.