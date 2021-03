Eltern bei Berufsorientierung und Ausbildungsplatzsuche besonders wichtig

„Unsere Kinder sollen es einmal besser haben als wir.“ – Dieses Argument ist immer wieder, wenn es um die Zukunft der Menschen im Sauerland geht, zu hören. Die Worte Studium und Karriere sind dann meistens auch nicht mehr weit. Doch so verständlich der Wunsch vieler Eltern ist, der akademische Berufsweg ist bei weitem nicht der wichtigste Schlüssel zur erfüllenden Teilhabe in Arbeitswelt und Gesellschaft. „Nicht nur Abitur und Studium führen zur beruflichen Erfüllung, es gibt auch andere Wege“, sagt Andreas Rother, der Präsident der IHK Hellweg-Sauerland in einem Interview mit dem WOLL-Magazin. Advanced Ads

WOLL-Extramagazin für Ausbildung und Karriere

Eltern werden bei der Berufsorientierung und Ausbildungsplatzsuche stark von den Jugendlichen einbezogen. Die Unterstützung durch die Eltern wird von den meisten Jugendlichen auch gewünscht. Doch herrscht bei vielen Eltern ein massives Informationsdefizit über heutige Berufe und Berufsfelder. Bei vielen Eltern ist die berufliche oder akademische Ausbildung bereits 20, 25 oder mehr Jahre her.

Diesem Informationsdefizit begegnet WOLL mit einem Extramagazin, das im Mai 2021 in den Kreisen Soest, Hochsauerlandkreis und Olpe erscheint. Mit gut aufbereiteten, aktuellen Informationen und Geschichten rund um Ausbildung, Beruf und Karriere in der Region Sauerland wird das Magazin an alle Haushalte, in denen Kinder zwischen 13 und 18 Jahren wohnen, per Post verschickt. Somit erreicht das WOLL-Extramagazin „Ausbildung und Karriere“ einen Großteil der Eltern, die mit ihren Kindern über ihren beruflichen Werdegang sprechen, direkt.

