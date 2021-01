Elektroinstallation, Strom, Licht, Daten & Smart Home-Techniken

Fachbetrieb Elektro Kramer

Wer ein Elektroauto hat, will sein Fahrzeug dort aufladen, wo es die meiste Zeit steht – zu Hause.

Das geht ganz schnell und unkompliziert nach der Arbeit oder über Nacht. Die normale Steckdose kommt allerdings nicht infrage. Dafür greift man am besten auf eine Wallbox zurück: Eine spezielle Steckdose an der Wand, die in der Garage oder am Haus angebaut werden kann. „Wir merken im Moment deutlich, dass die Nachfrage nach Wallboxen steigt“, sagt Thomas Kramer von Elektro Kramer in Meschede. Sein alteingesessenes Unternehmen verfügt über das technische Know-how, das bei der fachmännischen Installation notwendig ist.

Sjard Reitz und Tobias Heinemann. Foto: Jürgen Eckert

„Wir installieren Wallboxen bei Firmen und in Autohäusern. Es gibt aber auch immer mehr Privatleute, die sich ein Elektroauto kaufen und bei denen wir eine private Ladestation installieren“, erklärt Thomas Kramer. Dabei wird vom Zähler- oder Sicherungskasten ein separates Kabel zu einer Ladestation an der Hauswand oder in der Garage gezogen. Thomas Kramer betont, dass es nicht reicht, sein Auto an einer normalen Steckdose anzuschließen. „Da bekomme ich den Akku meines Autos über Nacht nicht voll aufgeladen. Das Laden dauert relativ lange und die Steckdose und die Leitungen werden während der Zeit stark belastet.“ Er empfiehlt, schon aus Sicherheitsgründen, dabei auf den Elektroinstallateur seines Vertrauens zu setzen.

Das Thema E-Mobilität ist ein Thema, bei dem Elektro Kramer eine steigende Nachfrage feststellt. Auch im Bereich Digitalisierung ist das Mescheder Unternehmen bei den Kunden gefragt. „Wir betreuen Privatleute, die ihr WLAN eingerichtet oder verstärkt haben wollen. Wir installieren Kommunikations- und Datentechnik für Unternehmen. Große Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen wie Stadt- oder Kreisverwaltungen, bei denen wir umfangreiche Netzwerkinstallationen vornehmen, gehören zu unseren Kunden“, erzählt Thomas Kramer.

Melanie Gundlach und Diana Jacob. Foto: Jürgen Eckert

Elektro Kramer ist Fachbetrieb für alle Fragen rund um Elektroinstallation, Strom, Licht, Daten und moderne Smart Home-Techniken. Smart Home heißt nicht nur, dass Jalousien und Beleuchtung übers Smartphone gesteuert werden. Auch in Sachen Sicherheit setzen immer mehr Menschen auf Smart Home Kameras, womit sie per Videoüberwachung immer genau sehen, was an und in ihrem Haus oder Unternehmen vor sich geht. „Smart Home ist ein unfassbar komplexes Thema“, erläutert Dominik Kramer. „Das geht wirklich über alle Gewerke – von Beleuchtung über Sicherheit und Jalousien bis hin zur Heizung. Wir können in dem Bereich mittlerweile fundiert beraten und bieten auch hier Lösungen für jedes Budget“, erläutert Dominik Kramer. Sein Unternehmen, die eiKo-Kramer GmbH (elektro installations konzepte) hat seinen Firmensitz ebenfalls Am Kreishaus 10 in Meschede und arbeitet in Sachen Planung eng mit dem Unternehmen seines Vaters zusammen. „Bei uns gibt es aber auch die große Lösung, die noch mehr Gewerke vernetzen muss, bei der ich noch eine andere Ausfallsicherheit habe und bei der ich noch eine andere Gewährleistung habe, was die Nachinstallation angeht. Die ganz großen Lösungen findet man unter anderem im Verwaltungsbereich, wo es um hochautomatisierte Anlagen geht“, so Dominik Kramer weiter.

Peter Schnettler. Foto: Jürgen Eckert

Aktuell immer mehr gefragt sind elektronische Schließanlagen. Auch hier ist Elektro Kramer ein kompetenter Ansprechpartner. „Wir hatten kürzlich noch ein gutes Gespräch mit einem Lieferanten digitaler Schließanlagen“, sagt Thomas Kramer. Und sein Sohn Dominik ergänzt: „Das Schließmedium dieses Anbieters sieht aus wie ein Schlüssel, der aber eine besondere Programmierschnittstelle bekommt, also die Informationen, welches Schloss geöffnet und geschlossen werden darf. Diese Anlage ist prädestiniert für Krankenhäuser, Seniorenheime und private und gewerbliche Liegenschaften jeder Größe. Geht ein Schlüssel verloren, wird er schnell und kostengünstig ausgebucht, der aufwändige Tausch der ganzen Schließanlage entfällt. Ein Thema, das uns schon lange begleitet und jetzt ist der Zeitpunkt da, dass wir da aktiv beraten können.“

Janine Frazao Sobral. Foto: Jürgen Eckert

In Sachen Elektro bedient Kramer im Grunde jeden in und um Meschede. Muss eine defekte Leuchte getauscht werden oder ist ein Klingelknopf draußen abgebrochen -Elektro Kramer ist zur Stelle. Fliegt der Schutzschalter ständig raus, kein Strom im Haus oder im Unternehmen – einfach Elektro Kramer anrufen. Die Techniker rücken bei Notfällen rund um die Uhr an 365 Tage im Jahr aus. Zum Kundendienst zählt auch, wenn Elektrogeräte oder die Telefonanlage nicht mehr funktionieren. Traditionell wichtiges Standbein des Unternehmens ist natürlich die Elektro-Installation in Neu- und Altbauten sowohl für gewerbliche wie auch öffentliche Kunden. „Damit sind wir in den letzten Jahren sehr gut gefahren“, betont Thomas Kramer, dem es wichtig ist zum Kunden eine langjährige vertrauensvolle Partnerschaft aufzubauen.

Marian Kämper. Foto: Jürgen Eckert

Zum Unternehmen Elektro Kramer gehört auch der angeschlossene Fachmarkt mit einer großen Auswahl an Elektrogeräten, Haushaltswaren, Geschenkartikeln und Pflegeartikeln wie Föhn oder Rasierer. „Wir sind eins, Fachmarkt mit dem Handel und Firma mit dem Handwerk. Wir verkaufen zwar keinen Mixer und der Markt keinen Zählerschrank, wir sind aber ein Team, tauschen uns aus und ergänzen uns gut“, erzählt Thomas Kramer. Der Fachmarkt greift auch aktuelle und kreative Trends auf. Ein gutes Beispiel sind die Creative Cables. Kreative und geschickte Kunden können sich dort aus einer Vielzahl von Textilkabeln, Lampen und Leuchten, Glühbirnen, Lampenschirmen und Leuchtkomponenten aller Art ihr ganz individuelles Beleuchtungskonzept gestalten.

Andreas Arens. Foto: Jürgen Eckert

Die DHL-Station im Markt am Kreishaus erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die zentrale Lage, eine große Zahl barrierefreier, firmeneigener und kostenloser Parkplätze direkt vor der Tür erleichtern den Besuch. Immer wieder entdeckt der eine oder andere Kunde dabei im umfangreichen Angebot ein interessantes Geschenk, für sich selbst oder für andere.

Anton und Hans Kramer GmbH

Am Kreishaus 10

59872 Meschede

0291 952 990-00175 952 9900

kontakt@elektrokramer.de

www.elektrokramer.de

Instagram: @elektrokramer_mes

facebook: @elektrokramermeschede