Elektrisch in die Zukunft

Fördermittel machen die Anschaffung von eigenen E-Ladesäulen immer attraktiver

Elektroautos gewährleisten eine nachhaltige und klimafreundliche Beförderung. Doch wer sich für die E-Mobilität entscheidet, benötigt eine Ladesäule beziehungsweise eine Wallbox. Der Bund und das Land NRW bezuschussen die Anschaffung mit attraktiven Fördermitteln. Das E-Mobilität Zentrum in Freienohl, das durch den Zusammenschluss von drei sauerländischen Betrieben Kompetenzen im Bereich Beratung, Installation und Landschaftsbau bündelt, unterstützt beim Kauf und Einbau und findet für jeden Interessenten die passende Förderung.

Wer sich eine private Wallbox anschaffen möchte, findet bei der Pro-El GmbH eine fachkundige Beratung für alle offenen Fragen. Der Schulungs- und Beratungsbetrieb übernimmt zusammen mit der Elektro Jörg Schmidt GmbH & Co. KG und der Hilgenhaus Grünbau GmbH die komplette Planung. „Wir schauen zu Beginn, welche Voraussetzungen in dem jeweiligen Haushalt gegeben sind. Denn der Gesamtpreis für eine Wallbox richtet sich nach dem Aufwand für die Installation“, erklärt Thomas Pöttgen, Geschäftsführer der Pro-El GmbH.

KFW- und Landesförderung im Vergleich

Wenn die Kalkulation steht, schauen Pöttgen und sein Team nach der profitabelsten Fördermöglichkeit. Der neue KFW-Kredit vom Bund, der seit dem 24. November beantragt werden kann, bezuschusst den Kauf, Einbau und Anschluss einer 11-Kilowatt-Wallbox mit 900 Euro. „Die Gesamtkosten müssen mindestens bei 901 Euro liegen, damit die Förderung gewährt wird. In den meisten Fällen ist ein Eigenanteil von 50 bis 100 Euro realistisch“, betont Pöttgen. Das Besondere an dem KFW-Kredit: Die Förderung ist nicht davon abhängig, ob jemand ein Elektroauto besitzt oder sich in Zukunft eines anschaffen möchte. „Das ist natürlich schon der Hammer. So eine Wallbox wertet ein Haus definitiv auf“, stellt er die Vorteile des KFW-Kredits heraus. Doch nicht für jeden Privathaushalt ist das die rentabelste Lösung. Bei höheren Gesamtkosten rät der Experte zu der Landesförderung. Diese garantiert eine Erstattung von 60 Prozent. In jedem Fall empfiehlt der Berater privaten Haushalten, diese Chancen zu nutzen: „Wer jetzt eine Ladesäule anschafft, der ist für die Zukunft gerüstet.“

E-MOBILITÄT ZENTRUM

Beratung, Installation, Landschaftsbau

Arnsberg/Meschede

www.e-mobilitaet-wissen.de

Tel. 02903 96990 20

info@e-mobilitaet-wissen.de