Einweihungsfeier, Sommerfest und Deutschland-Tour

Die Inhaber von SVL SPORTS Heiko Volkert und Jörg Scherf hatten zur Einweihungsfeier und zum Sommerfest eingeladen

Zu den sportlichen Größen im Sauerland zählt seit Jahren, neben großartigen Einzelsportlerinnen und -sportlern wie zum Beispiel Hannah Neise und Alexandra Föster auch das Radsport TEAM SAUERLAND. Seit dieser Saison starten sie als SARIS ROUVY SAUERLAND TEAM auf den Rennstrecken in Deutschland, in Europa und sogar darüber hinaus. Die derzeitige Führung des Sauerländer Teams in der Rad-Bundesliga als Mannschaft und als Einzelfahrer (Jon Knolle) zeugen von der hervorragenden Arbeit von SVL SPORTS aus Eslohe, der organisatorischen und wirtschaftlichen Basis des Sauerländer Radsportteams.

Am vergangenen Samstag wurde in Arnsberg der ServiceCourse und Schowroom von SVL SPORTS eingeweiht. Dabei wurde auch das Test-Center für die Produkte und Angebote der Firmen SARIS, ROUVY und BENOTTI eröffnet.

Mit Spannung warteten die Besucher auf die Vorstellung des Sauerländer Radsport-Teams für die Deutschland Tour 22 vom 24. bis 28. August von Weimar nach Stuttgart. Trainer Wolfgang Oschwald hat vorläufig folgendes Team nominiert:

ADAMIETZ Johannes GER BORRESCH Julian GER KNOLLE Jon GER STOCKMAN Abram BEL STOCKMAN Michiel BEL VOEGE Lennart GER Team für die Deutschland Tour 22 vom 24. bis 28. August von Weimar nach Stuttgart