Einweihung des barrierefreien Angelplatzes am Möhnesee

Ein Schritt hin zu mehr Inklusion und Teilhabe

Am 25. März 2025 wurde der neue barrierefreie Angelplatz am Möhnesee feierlich eingeweiht. Das Projekt, das von vielen Akteuren unterstützt wurde, stellt einen bedeutenden Fortschritt in Sachen Inklusion und Barrierefreiheit für Menschen mit Handicap dar. Der Ruhrverband und die Gemeinde Möhnesee haben gemeinsam einen wichtigen Schritt unternommen, um den Zugang zu Natur und Freizeitgestaltung zu erleichtern.

Der barrierefreie Angelplatz, der eine Fläche von 6,00 m x 5,00 Meter umfasst, ist speziell darauf ausgelegt, Rollstuhlfahrenden ein angenehmes und sicheres Angelerlebnis zu ermöglichen. Bis zu vier Personen können gleichzeitig angeln, wobei durch ein innovatives Geländer sowohl die Angelrute als auch der Kescher komfortabel und sicher gehandhabt werden können. Die Lage des Angelplatzes in unmittelbarer Nähe eines öffentlichen Parkplatzes mit gebührenfreien Behindertenstellplätzen sorgt für einen barrierefreien Zugang.

Das Projekt wurde durch das LEADER-Programm der Region Lippe-Möhnesee finanziell gefördert. Diese Unterstützung ist ein klares Zeichen für die Bedeutung der Zugänglichkeit und Teilhabe an Freizeitaktivitäten für alle Menschen, unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten.

Der Ruhrverband bietet seit 2018 für Menschen mit Handicap einen ermäßigten Fischereierlaubnisschein an. Der neue barrierefreie Angelplatz ist nun ein weiterer Meilenstein in dieser Initiative und soll zu einem beliebten Treffpunkt für Anglerinnen und Angler aller Fähigkeiten werden. „Wir möchten allen Interessierten, insbesondere Menschen mit Handicap, ermöglichen, das Angeln am Möhnesee zu genießen – ohne Einschränkungen“, erklärte Markus Rüdel, Pressesprecher des Ruhrverbands bei der Eröffnungsrede.Dank gebührt auch allen am Bau beteiligten Personen von der Planung bis zur baulichen Realisierung und allen die dieses Projekt ermöglicht haben: der Gemeinde Möhnesee, den Vertretern des Fischereiverbandes NRW und des Fischereiverbandes Westfalen-Lippe.„Angeln ist nicht nur eine beliebte Freizeitbeschäftigung, sondern auch eine Möglichkeit, sich in der Natur zu erholen, Gemeinschaft zu erleben und Barrieren abzubauen“, sagt Maria Moritz, Bürgermeisterin der Gemeinde Möhnesee.