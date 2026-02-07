Einstieg in Ausbildung und Beruf durch gezielte Unterstützung

Sebastian Leitner war Klient der Lenne-Werkstatt und qualifizierte sich dort gezielt für den allgemeinen Arbeitsmarkt. Bereits 2024 startete er ein Praktikum im Rewe-Markt Schmallenberg, das ihm die Möglichkeit gab, sich außerhalb der Werkstatt in einem realen Arbeitsumfeld zu erproben. Nach zweimonatiger Erprobung wechselte Herr Leitner auf einen ausgelagerten Arbeitsplatz, um seine Fähigkeiten weiter auszubauen.

Praktika für Sebastian Leitner

Da im Rewe-Markt für 2025 keine Ausbildung möglich war, setzte Herr Leitner seinen Weg im Rahmen der Werkstattbegleitung im Hit-Markt Schmallenberg fort. Nach einem weiteren Praktikum konnte er dort im September 2025 seine Ausbildung zum Verkäufer beginnen, mit der Perspektive, später den Abschluss als Einzelhandelskaufmann zu erreichen.

„Die beiden Praktika im Rewe-Markt und Hit-Markt haben mir gezeigt, dass ich den Beruf wirklich erlernen möchte. Dank der Unterstützung der Lenne-Werkstatt konnte ich Schritt für Schritt auf dem Außenarbeitsplatz Fuß fassen“, berichtet Herr Leitner.

Dieses Praxisbeispiel verdeutlicht, wie die Lenne-Werkstatt Klienten systematisch bei der beruflichen Qualifizierung begleitet und ihnen über Außenpraktika den Einstieg in Ausbildung und Arbeitsleben ermöglicht.