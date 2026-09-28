Einmal um die Welt – und mit neuen Ideen zurück ins Sauerland

Manchmal beginnen große Reisen ganz klein – mit einem Kind, das neugierig auf die Welt blickt. Für Sarah Bisa begann alles in Schmallenberg. Schon im Kindergarten nahm sie ihre Freunde mit auf gedankliche Weltreisen und zeigte ihnen Dias von ihren Familienurlauben. Ihr Berufswunsch stand früh fest: „Ich möchte auf der ganzen Welt arbeiten und damit mein Geld verdienen.“

Gesagt, getan. Sarahs erster Job führte sie als Matrosin auf eine Charteryacht nach Cannes. Mitgenommen hätte sie vor allem gerne ihre beiden Kater. Die hätten allerdings wenig Lust auf „Schickimicki und Seefahrt“ gehabt, schmunzelte Sarah.

20 Jahre Luxushotellerie

Aus der jungen Frau mit Fernweh wurde eine internationale Führungskraft in der Luxushotellerie. In den letzten 20 Jahren arbeitete sie in über zehn Ländern, führte Teams und entwickelte Konzepte für außergewöhnliche Reiseerlebnisse. An ihrem Beruf reizen sie vor allem die Vielfalt der Möglichkeiten, das Meer und die Chance, immer wieder neue Menschen und Kulturen kennenzulernen. Und die Möglichkeit, sich selbst immer wieder neu zu erfinden.

Zuletzt lebte sie mit ihrem Mann und Tochter Lia hauptsächlich in Dubai. Nach so vielen Jahren in der Welt – und zuletzt in der Wüste – weiß Sarah aber auch, was sie am Sauerland schätzt: Die Sicherheit, die saubere Luft, das Quellwasser, die Wälder – und Brot, „das nach Brot schmeckt“. Dazu kommen Familie und Freunde, denen es egal ist, welchen Titel man trägt oder wer man gerade sein möchte. Ihre Tochter Lia freut sich bei den Heimatbesuchen auf die Schnecken (nicht immer nur Kamele), den Fichtenflitzer im Panorama Park und natürlich auf ihre Großmama.

Heute gibt Sarah ihre Erfahrungen weiter. Nach mehr als zwei Jahrzehnten in der Luxushotellerie möchte sie Menschen für die Arbeit im Tourismus begeistern und Führungskräfte finden, die inspirieren und zugleich „echt“ sind, wie die Sauerländer eben. Daher gründete sie – man könnte sagen nach dem Motto „Mehr Sauerland für die Tourismusbranche“ – gemeinsam mit der Amerikanerin Hoda Tahoun das Beratungs- und Vermittlungsunternehmen „Maram Global“ mit Sitz in Dubai. Ob sie nun dauerhaft vom Sauerland aus arbeiten wird, ist noch nicht klar. Doch egal, wo sie arbeitet: Ein Stück Sauerland reist immer mit.