Einkommen im Sauerland unterschiedlich

Unter den 401 deutschen Kreisen lassen sich beachtliche Einkommensunterschiede feststellen: Während das durchschnittliche verfügbare Pro-Kopf-Einkommen 2019 in der Stadt Heilbronn 42.275 Euro und im Landkreis Starnberg 38.509 Euro erreichte, war es in Gelsenkirchen mit 17.015 Euro und in Duisburg 17.741 Euro nicht einmal halb so hoch. Die drei Sauerlandkreise liegen, was das Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 2019 angeht im oberen Drittel unter den bundesdeutschen Kreisen.

Einkommensstärkste Sauerländer wohnen im Kreis Olpe

Die Menschen im Kreis Olpe haben anhand der Durchschnittszahlen ein deutlich höheres Pro-Kopf-Einkommen als die Sauerländer im Märkischen Kreis, im HSK oder im Kreis Soest. Der Einkommensatlas nennt folgende Zahlen: Verfügbares Einkommen (2019) pro Kopf im Kreis Olpe 31.052 Euro; Märkischer Kreis 25.545 Euro; Hochsauerlandkreis 25.497 Euro; Kreis Soest 23.676 Euro. In den Nachbarkreisen des Sauerlandes liegen die Einkommen darunter: Siegen-Wittgenstein 24.800 Euro, Kreis Paderborn 22.651 Euro und Kreis Unna 22.267 Euro. Bei einer Rangfolge liegt der Kreis Olpe auf dem 7. Rang, der Märkische Kreis auf dem 81. Rang und der Hochsauerlandkreis auf dem 83. Rang unter den 401 deutschen Kreisen. Die Ergebnbisse der Studie, einschließlich einer interaktiven Karten können auf der Website der Hans-Böckler-Stiftung eingesehen werden.