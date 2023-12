Einfach Mensch sein

AG Miteinander Elspe bringt Menschen mit und ohne Handicap zusammen

Entstanden ist die AG Miteinander Elspe bereits im Mai 1975 aus der katholischen Jugendarbeit (KJG), genauer gesagt aus der Initiative „Intertat – Statt vieler Worte eine Tat“. Angefangen mit neun Menschen mit Handicap, die zu den AG-Treffen kamen, sind es heute insgesamt rund 90 Mitglieder. Die Gründungsmitglieder Hilde Schulte-Schmies, Josef Schuppert und Heinz Griese sowie zwei junge Mitglieder Hannah Löhr (19) und Svenja Proto (29) haben mit WOLL über ihre Arbeit in der AG gesprochen.

„Die Intention, die damals wie heute hinter der AG steht, ist vor allem die Inklusion von Menschen mit Handicap. Aber auch, den Eltern ab und an die Möglichkeit zu bieten, mal einen Abend für sich selbst zu haben, weswegen wir damals auch direkt einen eigenen, kostenlosen Fahrdienst mit unseren privaten Autos organisiert haben, um allen die Teilnahme ermöglichen zu können“, erklärt Hilde Schulte-Schmies. „Außerdem hat uns damals vor allem die Neugierde angetrieben, Menschen mit Handicap kennenzulernen“, ergänzt Heinz Griese. Heutzutage besteht die AG Miteinander aus vielen unterschiedlichen Menschen mit vielen unterschiedlichen Berufen und mit unterschiedlichen Hintergründen, die sich alle sehr engagiert in der AG Miteinander einbringen.

Quelle: AG Miteinander Elspe

Jeden dritten Freitag im Monat trifft sich die AG und über das Jahr finden unterschiedlichste Veranstaltungen statt – vom Kegeln über ein Sommerfest bis hin zur Prinz- und Prinzessin-Wahl. „Vor allem ist uns dabei wichtig, dass wir einen Raum schaffen, in dem wir Hilfe anbieten können, in dem wir Menschen unsere Zeit und Wertschätzung schenken, ihnen und uns Mut machen und Nähe geben. Einen Raum, in dem man zusammen etwas erleben, lachen und seine Freizeit miteinander teilen kann“, so Josef Schuppert. „In der AG ist es wichtig, dass wir respektvoll miteinander umgehen und Freundschaften pflegen. Aber natürlich auch immer, dass wir leckeres Essen miteinander teilen“, erzählt Hannah Löhr.

Hilde Schulte-Schmies erinnert sich an einen Moment, der die Idee, die hinter der AG Miteinander steht, perfekt auf den Punkt bringt: „Als wir damals den Thomas Morus-Preis, die höchste Auszeichnung der Stadt Lennestadt, erhielten, wurde Gregor Färber, eines unserer Mitglieder, gefragt, was ihm die AG Miteinander bedeute. Er antwortete: ‚AG Miteinander ist Freundschaft!‘ Und das ist genau das, was wir sein wollen.“

Ausgezeichnetes Engagement

Der Einsatz bleibt nicht ungesehen und ist in diesem Jahr mit der Ehrenamtsmedaille NRW belohnt worden. Die Ehrenamtsmedaille ist eine Auszeichnung des Landtags NRW, mit der ehrenamtliches Engagement geehrt wird. „Wir haben uns riesig über die Auszeichnung gefreut und darüber, eine solche Wertschätzung erfahren zu können. Da sind wir sehr stolz drauf“, sagt Svenja Proto.

Quelle: AG Miteinander Elspe

Den Mehrwert, den die AG für alle bietet, ist ein wichtiger Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in Elspe und wird von allen Seiten wohlwollend unterstützt. „Es ist einfach wichtig, einen Raum zu bieten, in dem jeder einfach Mensch sein kann. Wir möchten Menschen mit und ohne Handicap zusammenbringen und ihnen die Möglichkeit geben, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen“, so Heinz Griese. „Deswegen sind wir auch immer wieder sehr froh darüber, mit welcher Selbstverständlichkeit wir von den örtlichen Vereinen unterstützt werden, die uns jedes Jahr aufs Neue zu sich einladen.“

Im Jahr 2025 steht das 50-jährige Jubiläum an, auf das die Mitglieder bereits jetzt hinfiebern. Bis dahin freut sich die AG über neugierige Menschen, die die Arbeitsgruppe kennenlernen wollen und Interesse haben, sich aktiv einzubringen.

Kontakt:

AG Miteinander

Bielefelderstr. 65

57368 Lennestadt-Elspe