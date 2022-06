Die EKR, damit ist die Erich Kästner Realschule in Bad Fredeburg gemeint, lädt alle Interessierten zum Backyards-Festival am Freitag, 17.06.2022 ab 11.30 Uhr auf den Schulhof ein! Freuen Sie sich auf zwei Live-Bands, DJs, verschiedene Auftritte von Schülergruppen, Pizza, Würstchen, Slush-Eis, Menschenkicker und noch vieles mehr. – So heißt die Ankündigung auf der EKR-Homepage. Was aber ist nun ein Backyards-Festival an der heimischen Realschule?

Lethargie – Depression – Egal

Wippend und klatschend begleiten Schülerinnen und Schüler vor der Bühne auf dem Schulhof der Erich Kästner Realschule die Band „The Grey Hounds“. Es ist Feiern angesagt am Brückentag zwischen Fronleichnam und dem Wochenende. Die Band ist eine von mehreren Programmpunkten seit heute Mittag 11:30 Uhr. Geplant und organisiert hat das Festival die Band- und Festival Arbeitsgemeinschaft der Realschule: Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9, die seit Beginn des Schuljahres einmal in der Woche und in den Pausen an ihrem Projekt arbeiten. „2015 haben wir mit der AG begonnen und 2016 das erste Festival zum Ende des Schuljahres hier auf dem Schulhof durchgeführt“, sagt Lehrer Dr. Thomas Bauch, der die AG leitet. Einige Schülerinnen und Schüler in der AG spielen in der Band, andere planen und organisieren alljährlich das Schulhof-Festival. Meistens mit einem passenden Motto. „In diesem Jahr haben wir erst gar nicht versucht dem Festival ein Thema zu geben. Nach zwei Jahren Corona und dem zweimaligen Ausfall des Festivals wollten wir einfach mal wieder feiern.“ Man merkt es dem engagierten Lehrer der Band- und Festival AG im Gespräch an, wie sehr das gemeinsame Feiern in der Coronazeit gefehlt hat.

Die Schülerinnen und Schüler der Band- und Festival AG der Realschule mit ihrem Lehrer Dr. Thomas Bach (2. von links)

Gefeiert wird bis zur letzten Minute. Von 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr. In der letzten halben Stunde heizt DJ TIL mit Electro-Beats und Party-Stimmung ein. „Alles egal, der Bass knallt brutal, mein Kopf macht nur dadada…“ Die AG-Mitglieder haben sich aus verschiedenen Gründen für die Teilnahme in der Arbeitsgemeinschaft „Band und Festival“ entschieden. Sarah Schlüter (15) aus Bad Fredeburg meint: „Es macht Spaß und man sieht am Ende ein Ergebnis.“ Für Silas Bach (14) aus Fleckenberg ist es das Ziel „Etwas Großes auf die Beine stellen“ das Hauptmotiv.“ Und Jonas Schulte (14) aus Holthausen sagt: „Ich möchte was lernen, was mit Ton und Technik zu tun hat.“ Wenn sich auch die Motive und Gründe unterscheiden, so scheint vor allem das aktive Mitmachen für eine konkrete Aufgabe bei allen Schülerinnen und Schülern im Vordergrund zu stehen. Enrio Hrcaro (15) aus Bad Fredeburg sagt dies unmissverständlich: „Was machen, das ist interessant für mich.“ Tim Dröge (14 aus Bad Fredeburg sieht das ähnlich: „Der Aufbau, die Technik, mithelfen, dabei mitmachen, das finde ich gut.“ Saimon Chowdhury (15) aus Schmallenberg hat sich ebenfalls von Anfang an in der AG mit der Planung und Organisation des Schulhof-Festivals beschäftigt. Lehrer Dr. Thomas Bach: „Das eigene Equipment pflegen. Sponsoren für die Finanzierung suchen. Sich um das Programm kümmern. Es gibt das ganze Jahr über etwas zu tun, damit unser Festival am Ende des Schuljahres sprichwörtlich über die Bühne gehen kann. Das alles machen die Schülerinnen und Schüler in den zwei AG-Stunden in der Woche und oft in den Schulpausen.“ Für Yao Houphouet vom Verein Ensible e.V., der das Festival unter anderem mit dem Festival-Zelt und organisatorischen Hilfen unterstützt, ist das eine ganze wichtige Zielrichtung: „Die jungen Menschen anregen, sich einzubringen, mitzumachen, dabei zu sein. Sie aus so einer lethargischen Grundstimmung rausholen. Wenn Sie dann das Ergebnis der Arbeit sehen, nämlich ein tolles, buntes, vielleicht auch lautes Festival-Programm auf die Beine gestellt zu haben, dann gibt das Motivation und spornt sie für die Zukunft an.“

Das Festival-Plakat

Festival ist eine Marke

Ein Fazit des diesjährigen Schulhof-Festivals der EKR (Erich Kästner Realschule) wird, je nach persönlicher Sichtweise, vermutlich unterschiedlich ausfallen. Das Planen, Organisieren, Mitmachen, Dabeisein und Anpacken der Schülerinnen und Schüler jedenfalls zeigt, wie sich die angedeutete Lethargie junger Menschen in positive Energie umwandeln lässt. So sind die Chancen und Möglichkeiten der „Generation Depression“, die die Band „The Grey Hounds“ in ihrem Abschlusssong thematisierte, gar nicht so mies, wie es so mancher Zeitgenosse meint. Eine gute Möglichkeit, um endlich mal wieder zu feiern, wird das Schulhof- oder Backyards-Festival der Erich Kästner Realschule aber sicherlich auch im nächsten Jahr sein. Da ist sich auch Schulleiter Marcel Plöger sicher: „Das Festival ist jetzt schon eine Institution, eine Marke geworden. Das gehört unweigerlich zur Erich Kästner Realschule dazu.“

In der kommenden Woche findet ein ähnliches Schulhof-Festival unter dem Motto „Festival for Future“ am Gymnasium Petrinum in Brilon, dann von 9:00 bis 13.30 Uhr statt.