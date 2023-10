Einfach Freude am Laufen

Schülerin Lya Bourgund ist Deutsche Meisterin

Wie lange brauchen Sie für eine Wegstrecke von einem Kilometer? Zehn Minuten vielleicht? Die 15-jährige Schülerin Lya Bourgund aus Schmallenberg schafft in dieser Zeit die Strecke von sage und schreibe drei Kilometern. 10:31,65 Minuten lautete ihre Siegerzeit bei den Deutschen Jugend-Leichtathletikmeisterschaften in Stuttgart in der Altersklasse U 16. Mit dieser persönlichen Bestzeit errang das junge Lauftalent aus dem Sauerland ihren ersten deutschen Meistertitel. Gerechnet hatte niemand damit. Vor dem überraschenden Triumph in Stuttgart lag Lya Bourgund mit ihrer bis dahin gelaufenen Zeit über 3.000 Meter nur an 13. Stelle in der Jahres- Bestenliste. Ein Platz unter den besten Fünf galt als Ziel. Eine Bronzemedaille war der Traum. Und dann Platz 1. Traumhaft schön!

Begeistert, froh und stolz

Im Gespräch, zusammen mit ihren Eltern, berichtet die erfolgreiche Sportlerin aus Schmallenberg, wie sie überhaupt zum Wettkampf- und Leistungssport gekommen ist. Bei den Bundesjugendspielen in der 4. Klasse der Grundschule hat die damals Neunjährige beim Laufwettbewerb die Lehrer und wohl auch sich selbst ziemlich überrascht. „Mir hat das Laufen einfach Spaß und Freude gemacht“, sagt Lya begeistert. Ihre Eltern haben sie dann beim TV Schmallenberg angemeldet. Trainer Dietmar Schulte sah sofort das riesige Talent der Schülerin und konnte Lya und die Vereinskameradin Carolin Rörig, die im Endlauf bei den Deutschen Jugendmeisterschaften mit einer persönlichen Bestzeit von 11:01,50 den elften Platz belegte, gezielt und besonnen für den Langstreckenlauf begeistern. Dietmar Schulte dazu im Gespräch mit einer Tageszeitung: „Ich bin sehr stolz auf die beiden. Ich bin beeindruckt und freue mich zu sehen, dass sich das ehrgeizige Training ausgezahlt hat.“

Für die Schülerin am Gymnasium Maria Königin in Lennestadt ist Training jedoch nicht alles. Lya: „Ich spiele Geige im Orchester und fotografiere sehr gerne.“ Doch auch sportlich will sie versuchen, ganz vorne mitzuspielen. Für Deutschland im Bundeskader auf nationaler und internationaler Ebene Erfolge zu feiern, kann sich die jungen Schmallenbergerin durchaus vorstellen. Der Traum von Olympia dürfte sicherlich auch dabei sein. Warum nicht! Olympiamedaillen für Sportlerinnen aus Schmallenberg sind ja nichts Ungewöhnliches.