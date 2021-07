Einen jungen Beruf für sich entdeckt…

Niklas Richter macht eine Ausbildung zum Kaufmann für E-Commerce

Eigentlich wollte Niklas Richter Industriekaufmann werden. Das war zumindest der Ausbildungsberuf, für den er sich im letzten Jahr bei Schröder Folienfabrik & Verpackung in Möhnesee-Echtrop beworben hatte. So wie etwa 50 andere junge Menschen. Für die Ausbildung Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce bewarben sich gerade einmal zwei Personen. „Den Ausbildungsberuf gibt es erst seit 2018. Er ist bisher leider nur wenigen Jugendlichen und Eltern bekannt”, erklärt Geschäftsführer Johannes Schröder.

Also hat Schröder Bewerber, die sich eigentlich als Industriekaufmann beworben haben, auf den neuen Ausbildungsberuf hingewiesen. Wer Interesse hatte, konnte einen Tag zur Probe arbeiten, um zumindest einige der typischen Aufgaben kennenzulernen. Dabei stellte Niklas Richter fest, dass dies genau der Beruf ist, den er machen möchte.

An der Seite der Online Marketing Managerin ist er für den Onlineshop verantwortlich. Außerdem bearbeitet Niklas Richter digitale Kundenanfragen und eingehende Bestellungen, pflegt die Lagerbestände und analysiert das Kaufverhalten der Kunden. Ein wichtiger und vielfältiger Bereich ist das Online Marketing. Täglich prüft der Vosswinkler das Kosten-Nutzen-Verhältnis der digitalen Werbekampagnen anhand typischer Kennzahlen und nimmt gegebenenfalls Optimierungen vor, um das Beste aus dem Budget herauszuholen.

Planung eines neuen Onlineshops

Schon im ersten Jahr der Ausbildung bekommt Richter viel Verantwortung übertragen. So ist er aktuell in die Planung eines neuen Onlineshops involviert. Außerdem sollen die Verpackungsprodukte des Unternehmens bald auch auf Marktplätzen wie Amazon und eBay angeboten werden, wofür unter anderem Schnittstellen geschaffen und eine Marketingstrategie entwickelt werden müssen. Es ist diese Vielfalt an Aufgaben, die Niklas Richter an seinem Ausbildungsberuf schätzt. „Am meisten Spaß macht es mir die Produkte so zu präsentieren und zu bewerben, dass sie sich gut verkaufen“, sagt der 18-Jährige.

Nicht nur Richter ist überzeugt die richtige Wahl getroffen zu haben. Auch sein Chef ist sich sicher: „Der Kaufmann im E-Commerce ist angesichts der immensen Bedeutung des Onlinehandels ein zukunftssicherer Job.“ Die Aussichten auf eine Übernahme stehen gut.

Kaufmann/-frau im E-Commerce

Die Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau im E-Commerce dauert drei Jahre.

Kaufleute im E-Commerce arbeiten vorrangig im Onlinehandel, wo sie dafür zuständig sind Verkaufsplattformen wie Onlineshops und Marktplätze zu verwalten und zu optimieren. Die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen über das Internet mit unterschiedlichen Marketingmaßnahmen nimmt ebenfalls einen großen Teil des Arbeitsalltags ein. Zudem durchlaufen die Auszubildenden klassische kaufmännische Abteilungen wie die Beschaffung und die Buchhaltung.