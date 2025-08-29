Eine ungewöhnliche Darbietung in Warstein: „Geh zur Ruh'“

Ab und zu möchte man sich Ruhe gönnen, Abstand nehmen, Ausspannen. Aber wie? Das Gesundheitssystem wird reduziert, vor allem der Kurbetrieb ist zurückgefahren worden – wie findet man da Entspannung?!

Davon handelt die aufwändige Vorstellung „Geh zur Ruh'“ der Bochumer Performance-Gruppe „ÄÖÜ“ am Samstagabend, den 6. September, um 20 Uhr in der Neuen Aula in Warstein-Belecke (in Kooperation mit der Warsteiner Kulturinitiative „Ki“) – ein Theaterabend in etwas ungewöhnlicher Form. Das Thema ist „Menschen in einer erschöpften Gesellschaft auf der Suche nach Erholung“. Zwei Menschen begeben sich in dieser theatralischen Darbietung in das Gesundheitssystem, um sich nach ihren BurnOuts wieder aufzubauen. „Das Ziel dieser Arbeit ist es“, so heißt es in der Ankündigung, „den akuten Erschöpfungszuständen den Spiegel vorzuhalten, gemeinsam Vorsorgestrategien zu erproben und zumindest für den kurzen Moment der Performance Teil einer Utopie zu sein, einer Gemeinschaft der Vorsorge. Dafür wird die Bühne zu einem Forschungslabor, das sich am Prinzip der Kuranwendungen bedient.“ Kritisiert wird, dass dort, wo zur Gesundung bis zur Mitte der 1990er Jahre noch staatliche Vorsorge geleistet wurde – Fuß- und Sonnenbäder, Waldspaziergänge, Heilwasser, Heuwickel und Theater auf Rezept -, sich heute kommerzielle Thermenlandschaften und Rehakliniken befinden.

Die Dortmunder Zeitschrift „Ars Tremonia“ spricht von «einem träumerischen Kontrast zum Reigen der Kraftlosigkeit“, die Gruppe „äöü“ stelle „provokant die Frage, warum wir heute erst abbrennen müssen, um uns dann wieder neu aufzubauen. Denn was bleibt, ist eine politische Situation, in der das Ausruhen des Einzelnen zur Unruhe der Anderen wird. Ein Leben, in dem wir uns Erschöpfung nicht mehr leisten können und sie doch ständig da ist.»

Die ungewöhnliche Inszenierung ist gefördert durch das Landesbüro Freie Darstellende Künste NRW, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, das NRW KULTURsekretariat Wuppertal, die LWL-Kulturstiftung, das Kulturbüro der Stadt Dortmund, das Kulturamt der Stadt Bochum und unterstützt vom Projekt-Referent Gesundheit des Staatsbads Bad Oeynhausen und der agora (Gesellschaft für Literatur, Kunst und Kultur, Bad Oeynhausen).

Der Eintrittspreis beträgt 12 € (ermäßigt 9 €). Vorverkauf über proticket.de/warstein sowie Bücherwelten Dust und Allianz Rellecke, Belecke. Karten (18 €/15 €) auch an der Abendkasse (ab 19 Uhr).