Eine Stadt – Viele Welten: Das Winterberger Stadterlebnis 2026 wird zum Fest der Superlative

Es gibt Wochenenden, die sich ins kollektive Gedächtnis einer Stadt einschreiben. Das Winterberger Stadterlebnis vom 8. bis 10. Mai 2026 hat das Zeug dazu. Zum fünften Mal verwandelt sich die Innenstadt in eine große, lebendige Bühne – diesmal unter ganz besonderen Vorzeichen: Winterberg feiert 750 Jahre Stadtrechte. Ein Jubiläum, das dem Stadterlebnis eine historische Dimension verleiht, die weit über ein klassisches Stadtfest hinausgeht. Das Motto ist dabei Programm: „Eine Stadt – Viele Welten“. Winterberg zeigt sich von seiner vielfältigsten Seite – lebendig, offen und gemeinschaftlich.

„Das Jubiläum „750 Jahre Stadtrechte“ ist für uns viel mehr als ein Datum im Kalender. Es ist eine Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger, gemeinsam auf das zu blicken, was Winterberg stark gemacht hat – und gemeinsam in die Zukunft zu schauen“, sagt Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann.

In diesem Jahr wird das Stadterlebnis bewusst auf drei Tage erweitert – denn das 750-jährige Stadtrechtsjubiläum verdient einen würdigen und offiziellen Rahmen. Daher beginnt das Wochenende bereits am Freitagabend mit der feierlichen Eröffnung, eingebettet in ein offizielles Jubiläumsprogramm. Am Samstag und Sonntag erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Angebot für alle Generationen: Stadtfest, Automeile und Gewerbeschau verschmelzen zu einem vielseitigen Erlebnis, bei dem Live-Musik, Mitmachaktionen, Straßenkunst und kulinarische Genüsse zum Bummeln, Entdecken und Verweilen einladen.

Quelle: WTW

750 Jahre Winterberg – Eine Stadt schreibt Geschichte

Winterberg im Jahr 1276: Eine kleine Siedlung im Sauerland erhält urkundlich bestätigte Stadtrechte. Was damals ein Verwaltungsakt war, ist heute Anlass für ein großes Fest. Die Geschichte Winterbergs ist reich und turbulent zugleich. Zerstörungen, Brände, Kriegswirren – die Stadt hat vieles erlebt und sich jedes Mal neu erfunden. Graf Gottfried IV. von Arnsberg zerstörte die Stadt 1357, Plünderungen im Dreißigjährigen Krieg 1632 hinterließen tiefe Spuren, Großbrände in den Jahren 1556, 1759 und 1791 vernichteten ganze Straßenzüge. Selbst das „Jahr ohne Sommer“ 1816 traf die Bewohner hart. Und doch: Winterberg stand jedes Mal wieder auf.

Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Winterberg zu einem bedeutenden Ziel für Tourismus und Wintersport. Heute prägen Tradition, Natur und moderne Infrastruktur das Bild der Stadt und machen sie zu einem einzigartigen Ort für Einheimische und Gäste gleichermaßen. Diese Widerstandskraft und dieser Gemeinschaftsgeist sind es, die beim Stadterlebnis 2026 gefeiert werden.

„Wenn man sich die Geschichte Winterbergs anschaut – all die Rückschläge, all die Wiederaufbauten – dann versteht man, warum diese Stadt so zusammenhält. Dieses Jubiläum feiern wir gemeinsam mit allen, die Winterberg ausmachen“, betont Winfried Borgmann, Geschäftsführer der WTW.

Freitag, 8. Mai: Der feierliche Auftakt – Geschichte wird lebendig

Noch bevor das eigentliche Stadterlebnis-Wochenende beginnt, setzt Winterberg am Freitagabend ein starkes Zeichen. Ab 18:30 Uhr findet auf der Bühne in der Unteren Pforte am Marktplatz der offizielle Festakt zum Stadtrechtsjubiläum statt. Neben der feierlichen Würdigung der 750-jährigen Stadtgeschichte werden auch die internationalen Städtepartnerschaften geehrt, die Winterberg seit Jahrzehnten mit Europa verbinden: Le Touquet in Frankreich, Rixensart in Belgien und Rijssen-Holten in den Niederlanden. Im Vorfeld wurden bereits Kontakte zu den Partnerstädten geknüpft, um das Jubiläum gemeinsam zu begehen.

Musikalisch begleitet der Singing Circle Winterberg den Festabend, bevor der symbolische Fassanstich das Stadterlebnis offiziell eröffnet. Ab 20:00 Uhr übernimmt die Partyband R.A.D.I.O. 80 – der Übergang vom würdevollen Festakt zur ausgelassenen Party ist so fließend wie gelungen. Schon seit Mitte April und auch während sowie nach dem Stadterlebnis laden historische Bilder in den Schaufenstern der Innenstadt zu einer historischen Rallye ein: Jung und Alt können auf eigene Faust die Entwicklung Winterbergs erkunden und in vergangene Zeiten eintauchen. Der Heimat- & Geschichtsverein Winterberg präsentiert sich am Samstag und Sonntag mit einem eigenen Stand und macht Winterbergs Vergangenheit auf anschauliche Weise greifbar.

Samstag, 9. Mai: Ein Tag, der alles hat

Los geht es am Samstag offiziell um 11 Uhr. Ab 12:00 Uhr erwacht die Innenstadt mit Livemusik des Alphorn-Echo-Sauerland. Was folgt, ist ein vollgepackter Tag, der keine Wünsche offenlässt. Um 13:30 Uhr betritt Davina Sauer die Bühne mit ihrem Programm „Landmausflausen: Irgendwas mit Comedy und Poetry aus dem Sauerland“. Um 14:00 Uhr ist Maskottchen Waldi zum Meet & Greet auf dem Platz, um 14:30 Uhr läuft unter freiem Himmel das Kinderkino mit dem Film „Ein ganz normaler Schultag“. Um 15:15 Uhr folgt auf der Bühne die Zeitreise „750 Jahre Stadtrechte Winterberg“ – Geschichte in unterhaltsamer Form aufbereitet, für alle Generationen.

Parallel dazu bietet das Ausstellungsgelände zwischen Oberer Pforte und Waltenberg ein breites Angebot: Die Blaulichtwelt mit THW und Feuerwehr lockt mit großen Einsatzfahrzeugen zum Anfassen. Heimische Autohäuser präsentieren ihre Neuheiten auf der Automeile. Heimisches Handwerk, Garten- und Landschaftsbau sowie ein Spielhaus für den guten Zweck locken ebenfalls auf das Areal. Auch der Seniorenbeirat der Stadt wird auf dem Stadtfest mit einem Info-Stand vertreten sein. Die Mitglieder des Beirats stehen für Gespräche zur Verfügung und verteilen zudem bei Bedarf kostenlos „Notfalldosen“. Mit dabei am Stand des Seniorenbeirats ist auch die Kreispolizeibehörde mit einem Pedelec-Simulator, einer Multimediasäule und zur Anschauung einem Crash-Motorrad. Ferner stellt sich eine „Winterberger Selbsthilfegruppe“ vor, die Unterstützung anbietet bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angstzuständen.

Für die Kleinen stehen eine XXL-Baggerrutsche, eine XXL-Feuerwehr-Hüpfburg und ein XXL-Sandkasten bereit. Neben vielen anderen Aktionen dürfen sich die großen und kleinen Besucher auch auf eine Kindermodenschau, T-Shirt-Druck und Live-Musik freuen. „Das Bühnenprogramm 2026 ist das stärkste, das wir je aufgeboten haben. Wir haben für jede Altersgruppe, jeden Geschmack und jede Stimmung etwas dabei – das ist uns wichtig“, freut sich Marius Tampier, Eventmanager.

Quelle: WTW

16:00 Uhr: Gold, Gänsehaut, ganz nah dran – Der Olympiaempfang

Der emotionale Höhepunkt des Samstags kommt um 16:00 Uhr: Beim Olympiaempfang auf der Bühne in der Unteren Pforte empfängt Winterberg seine Heldinnen und Helden der Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina. Laura Nolte vom BSC Winterberg kehrt als Olympiasiegerin im Zweierbob zurück, gemeinsam mit ihrer Anschieberin Deborah Levi vom SC Potsdam. Die beiden haben in Italien beeindruckt und stehen für Teamgeist und Durchhaltevermögen. Neele Schuten vom TV Gladbeck brachte mit ihrer Pilotin Silber nach Hause. Im Skeleton sorgten Jacqueline Pfeiffer von der RSG Hochsauerland mit zweimal Bronze und Hannah Neise vom BSC Winterberg mit starken Läufen für Aufsehen. Im Männerbob glänzte Matthias Sommer, ebenfalls vom BSC Winterberg, mit Silber. Ergänzt wird das Team durch Kira Lipperheide vom TV Gladbeck als Ersatzanschieberin.

Beim Olympiaempfang stehen nicht nur die Medaillen im Mittelpunkt. Die Athletinnen und Athleten berichten von ihren Erlebnissen im Eiskanal, von emotionalen Rennen und Momenten, die sie ein Leben lang begleiten werden. Das rund einstündige Bühnenprogramm ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Im Anschluss können Fans Autogramme ergattern und die echten Olympiamedaillen aus nächster Nähe bewundern.

„Unsere Olympioniken sind Vorbilder für eine ganze Generation junger Sportlerinnen und Sportler im Sauerland. Sie am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz willkommen zu heißen – das ist ein Moment, den ich selbst kaum erwarten kann“, sagt Winfried Borgmann.

20:00 Uhr: The Queen Kings – Winterberg wird zur Konzertarena

Den Abschluss des Samstags bildet ein Konzertabend, wie er in Winterberg selten möglich ist. Ab 20:00 Uhr verwandeln The Queen Kings den Marktplatz in ein echtes Open-Air-Stadion. Seit Jahrzehnten bringen sie die unsterbliche Musik von Queen und Freddie Mercury live auf die Bühne – mit purer Leidenschaft und der geballten Power aller sechs Bandmitglieder. Ihre Show „The Show Must Go On – 100 % Live“ ist keine Kopie, sondern ein echtes Bekenntnis zur Musik: handgemacht, authentisch und voller Energie. Kein Playback, kein Kostüm-Karneval – sogar Bohemian Rhapsody wird komplett live dargeboten, ohne Netz und ohne doppelten Boden.

Frontmann Sascha Krebs interpretiert die Songs mit beeindruckender stimmlicher Bandbreite und eigener Persönlichkeit. Gitarrist Drazen Zalac lässt mit Original-Equipment den unverkennbaren Brian-May-Sound auferstehen. Das Rhythmus-Duo Jan Wienstroer (Drums) und Rolf Sander (Bass) sorgt für das charakteristische Queen-Feeling, Christof Wetter liefert die orchestrale Tiefe an den Keyboards, und Susann de Bollier ergänzt die Band mit ihrer Stimme zu kraftvollen, mehrstimmigen Chören. Musiker der Band arbeiteten bereits mit Brian May und Roger Taylor von Queen zusammen und waren Teil des Musicals „We Will Rock You“. Bei freiem Eintritt.

„Wir wollten für den Samstagabend ein Konzert, das man in Winterberg noch lange erinnert. The Queen Kings sind genau das – eine Band mit echter Leidenschaft und einem Programm, das jeden rockt“, betont Nicole Müller, Stadtmarketing-Geschäftsführerin.

Sonntag, 10. Mai: Muttertag, Gemeinschaft, Kultur und der große Ausklang

Zum Muttertag am 10. Mai beginnt der Sonntag besinnlich mit der katholischen Heiligen Messe um 10:00 Uhr. Ab 11:00 Uhr lädt der Frühschoppen mit den Hasley Musikanten zum gemütlichen Beisammensein ein. Der Einzelhandel und die Stände öffnen ebenfalls um 11 Uhr. Die offene Tanzfläche des Projektes Sauerland Hop beginnt um 13:00 Uhr, unter anderem mit der Street Dance Academy. Um 14:30 Uhr feiert der Kurzfilm „GeZwister“ auf dem Marktplatz Premiere. Um 15:00 Uhr ist Maskottchen Waldi ein zweites Mal zum Meet & Greet vor Ort, bevor um 16:00 Uhr die Breylsker BigBand mit Swing und Bläserklang den großen Ausklang des Wochenendes liefert.

Parallel zum Bühnenprogramm sorgen Walk-Acts auf dem gesamten Eventgelände für Stimmung: Das weiße Kaninchen mit Close-Up-Zauberei (Samstag, 12:00–16:00 Uhr), First Züscher Highland Pipes and Drums mit schottischem Flair (Samstag, 15:00–17:00 Uhr), der Stelzenclown (Sonntag, 12:00–16:00 Uhr) und das Musik-Taxi (Sonntag, 13:00–17:00 Uhr) machen das gesamte Gelände zur Bühne.

Eine Stadt – Viele Welten: Das steckt dahinter

Das Motto ist kein Marketingslogan, sondern Programm. Winterberg ist nicht nur Wintersportdestination oder Tourismusort. Es ist eine Stadt mit lebhaftem Einzelhandel, handwerklicher Tradition, aktivem Vereinsleben, internationalem Sport und einer Geschichte, die 750 Jahre zurückreicht. Ganz im Sinne des Mottos präsentieren sich beim Stadterlebnis die unterschiedlichsten Welten Winterbergs: von Mobilität und Handwerk über Einzelhandel und Kulinarik bis hin zu Ehrenamt, Vereinen, Blaulichtorganisationen und Kultur. Die Vielfalt der Stadt wird erlebbar – gebündelt an einem Wochenende und getragen von den Menschen, die Winterberg ausmachen.

„Das Stadterlebnis lebt von den Menschen, die es gestalten. Was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, ist ein Gemeinschaftsgefühl, das man sonst selten findet. 2026 wird das noch einmal eine neue Dimension bekommen“, ist Winfried Borgmann überzeugt.

Das Winterberger Stadterlebnis 2026 findet vom 8. bis 10. Mai in der Winterberger Innenstadt statt. Öffnungszeiten am Samstag und Sonntag sind von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Interessierte unter www.stadterlebnis-winterberg.de!