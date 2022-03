„Das ist aus einer Juxidee heraus entstanden“, erklärt Steffie Biermann (44), Erzieherin und Heilpraktikerin aus Schmallenberg-Wormbach. „Wir haben uns bei einem Kochkurs in Fleckenberg erstmals getroffen und jetzt veranstalten wir gemeinsam Healthy Kitchen-Kurse.“ Der andere Teil vom Wir ist Daniela Faust (47); sie hat bis vor einigen Jahren den Gasthof Frisse-Faust in Fleckenberg geführt. Heute lebt die leidenschaftliche Köchin in Neureichenau in der Nähe von Passau im Bayerischen Wald.

Begeisterung für gesunde und leckere Bowls

Dort, wo früher der Gasthof Frisse-Faust stand, findet sich heute die Kleine Freiheit, ein Ort für Fotografie und mehr. Björn Lülf und Carina Faust, die Schwester von Daniela Faust, haben hier vor zwei Jahren das etwas andere Fotostudio errichtet, mit einem großzügigen Ort zum „Treffen und Machen“. Und hier fand nach einem der Lockdowns in der Corona-Pandemie auch ein Kochabend von Daniela Faust für die Kursreihe Bowls by Frht in der Daniela Faust regelmäßig erklärt wie man abwechslungsreiche, ausgewogene und schmackhafte Bowls, oder Schüsseln, wie man im Sauerland sagt, im Handumdrehen zaubert. Und um genau solche großen Schüsseln ging es in dem Kurs. „Eine Schüssel voller Glück“, erklärt Daniela Faust. Die große Begeisterung für die gesunden und leckeren Bowls ist Daniela Faust sichtlich anzumerken.

Steffie Biermann und Dany Faust Foto: Carina Faust

Bei diesem Kurs sind die beiden sich erstmals begegnet. Daniela als Kursleiterin und Steffi als Kursteilnehmerin. Die beiden haben sich im Anschluss der Veranstaltung ausgetauscht und gleich gemerkt, dass sie für ähnliche Dinge brennen, auf einer Wellenlänge sind und Lust haben eine ganz besondere Energie in die Kleine Freiheit zu bringen. Gesagt, getan. Nach einigen Tagen hatten die beiden bereits ein tolles Konzept und Kursinhalte für eine Kursreihe über das ganze Jahr ausgearbeitet! „Gutes Essen bedeutet nicht nur Lebensqualität, es ist ein wichtiger Baustein, mit dem wir unsere Gesundheit positiv beeinflussen können. Gesundheit bedeutet nicht nur, nicht krank zu sein, sondern Gesundheit bedeutet auch, Seele und Geist ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist mein Thema.“ Nach dem Motto „Tue deinem Körper etwas Gutes, dann geht es auch deiner Seele gut“ will Steffie Biermann anderen Menschen zeigen, wie man dies realisieren kann.

Healthy Kitchen-Kursprogramm

Bei einem ersten Kursabend im Herbst stand das ganze System für eine gesunde Ernährung unter dem Fachbegriff Detox auf dem Programm. Dabei gab es von Daniela Faust jede Menge Hintergrundwissen, Theorie und natürlich die praktische Zubereitung mit vielen Rezepten. Steffie Biermann steuerte zum ersten Healthy Kitchen-Abend Impulse für das körperliche und seelische Wohlbefinden bei. Eine geführte Meditation war für die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Abends etwas ganz Neues. Begeisterung und Zufriedenheit müssen jedenfalls groß gewesen sein, denn statt der angesetzten vier Stunden dauerte der gesunde Abend bis weit nach Mitternacht.

Am 19. März startet der zweite Kurs. Das Motto: Energy flow – Aus dem Winterschlaf erwachen. Mit Gesundheit und Vitalität in den Frühling. Insgesamt zwölf Personen können an dem Kurs teilnehmen. Sechs Plätze hat das WOLL-Magazin schon fest gebucht, um interessierten Leserinnen und Lesern des Magazins die Teilnahme zu ermöglichen. Der Kurs mit Meditation, Unterhaltung und Kochen beginnt am Samstag, dem 19. März, um 18:00 Uhr. Wer sich für diesen Kursabend interessiert, möge sich bitte bis spätestens 15. März direkt beim WOLL-Magazin unter 0 29 71 – 87 0 87 oder redaktion@woll-magazin.de (bei Carla Wengeler) melden.

Weitere Themen in diesem Jahr heißen Happiness und Silence. Healthy Kitchen ist also nicht nur eine einmalige Sache, sondern ein ganzjähriges Thema für diejenigen, die sich für ganzheitliche Gesundheit Interessieren. Es geht um Gesundheit für Körper, Geist und Seele und um den sinnvollen Einsatz von Lebensmitteln in Bezug auf ihre Wirkung. Eine Teilnehmerin des ersten Kurses teilte in einer begeisterten Mail mit: „Die zwei haben eine wunderschöne Art ihre Inhalte zu vermitteln, es geht nicht um Perfektion oder darum, zu lehren. Healthy Kitchen in der Kleinen Freiheit ist Energie, Austausch, Kulinarik und Freude pur. Und Dany Faust sagt zum Abschluss: „Dich erwartet eine spannender Kombi-Kurs, aus wertvollem Wissen und praktischen Umsetzungen. An diesem Abend kann dir alles passieren!“ – Weitere Infos unter: https://unsere-kleine-freiheit.de/