Über Worte und das Leben

Eine Papstaudienz im Sauerland? Mit dem verstorbenen Papst Johannes XXIII? Autor Dr. Dieter Haite hat genau das erlebt – zumindest in seiner Fantasie, dafür aber auf sehr eindrückliche und nachdenkliche Weise.



Dr. Haite ist ein ehemaliger Benediktiner Mönch, der heute als Studentenpfarrer in Hannover tätig ist. Gebürtig ist er jedoch Sauerländer, genauer Esloher. Und so verwundert es nicht, dass er den Papst nicht irgendwo getroffen hat, sondern auf einer Bank am Böttenberg, eingerahmt von Ginsterbüschen und kleinen Tannen, die wohl ursprünglich mal Weihnachtsbäume werden sollten.



In Gesprächen mit dem verstorbenen Papst spricht er mit ihm über das Leben. Immer geht es dabei um Worte, die der Autor wortgewandt und wortverliebt für seine Leserinnen und Leser aufs Papier gebracht hat. Dass dem Autor Worte sehr am Herzen liegen, merkt man schon nach wenigen Zeilen, an der Art, wie er schreibt und der Art, wie er über die Worte schreibt:



„Worte, die mehr sagen, als Buchstaben oder Sätze ausdrücken. Von solchen Worten erzählt dieses Buch, und von Wegen, wie starke Worte zu mir gefunden haben und wie ich auf ungewöhnliche Weise mit Worten eines Verstorbenen in Berührung kam. Ein Gespräch zwischen einem Lebenden und einem Toten, das die Grenze zwischen Leben und Tod überspringt, um der Fantasie freien Lauf zu lassen. In meiner Fantasie konnten die Worte laufen lernen.“



Im Gespräch fließen einzelne Sätze und ganze Passagen aus dem Geistlichen Tagebuch von Papst Johannes XXIII ein. Mit viel Bedacht und Wort für Wort denkt der Autor über diese nach. Wo komme ich her? Wer bin ich? Wo gehe ich hin?



Fragen, die sich wohl jeder irgendwann einmal stellt. „Eine Papstaudienz im Sauerland“ ist keine Lektüre, die sich mit einer Tasse Kaffee im Lieblingssessel einfach verschlingen und direkt wieder vergessen lässt, wie ein blutiger Krimi oder ein kitschiger Liebesroman. Hier muss man sich Zeit nehmen, das Buch immer mal wieder zur Seite legen und über die gelesenen Worte nachdenken. Vielleicht ja auf einer Bank, irgendwo im Sauerland umgeben von Ginsterbüschen und vergessenen Weihnachtsbäumen.

PAPSTAUDIENZ IM SAUERLAND

VON DIETER W. HAITE

Ein wilder Wortwechsel mit Lebenslauf

ISBN 978-3-948496-74-6 · 14,90 €