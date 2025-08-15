Eine neue Gemeinde entsteht: 

Die Gründung der Gemeinde Fleckenberg 1920



Der Ort Fleckenberg war lange Zeit nicht nur baulich, sondern auch politisch getrennt. Die Höfe in Oberfleckenberg gehörten wie Jagdhaus und Wulwesort zur Gemeinde Grafschaft. Der Ort Niederfleckenberg gehörte zur Gemeinde Wormbach. Zwischen den beiden Orten verlief die politische Grenze der beiden Gemeinden.

Die Gründung der Gemeinde Fleckenberg

Mit dem Ende des 1. Weltkrieges und der Etablierung einer provisorischen Reichsregierung sah man nun einen günstigen Zeitpunkt für das Fleckenberger Anliegen. Am 26. Dezember 1918 traf sich eine Bürgerversammlung unter Leitung des Lehrers Hessmann im Gasthof Kohle. Prompt bildete sich ein Ausschuss zur „Selbständigmachung“ von Fleckenberg. Nun wolle man über den Amtmann Krahs das Anliegen an die zuständigen Gemeindevertretungen weiterleiten. Bis zum März 1919 bemühte man sich darum, die Grenzen für die zukünftige Gemeinde Fleckenberg zu definieren und Amtmann Krahs holte beim Katasteramt in Fredeburg ein Verzeichnis von allen Grundeigentumsbesitzern im Gebiet der geplanten Gemeinde ein. Eine Umfrage aller Grundeigentumsbesitzer sollte nun darüber entscheiden, ob die Gemeinde Fleckenberg gegründet werden sollte. Die Mehrheit stimmte der Umfrage zu – einzig Wormbacher mit Grundeigentum in Niederfleckenberg stimmten dagegen.



Am 1. September 1919 fand eine gemeinschaftliche Sitzung der Gemeindevertretungen Grafschaft und Wormbach sowie des Fleckenberger Ausschusses statt. Zu den anwesenden Personen gehörten sechs Mitglieder der Gemeinde Grafschaft, zwölf Mitglieder der Gemeinde Wormbach, acht Mitglieder des Ausschusses aus Fleckenberg und Amtmann Krahs. Alle Anwesenden erklärten sich mit der Bildung einer neuen Gemeinde zum 1. April 1920 einverstanden, unter folgenden Bedingungen: Die in der neuen Gemeinde vorhandenen Gemeindewege sind von der Gemeinde Fleckenberg zu übernehmen. Falls diese vom Kreis übernommen werden sollten, ist dem Kreis Meschede ein Be- trag von 3.000 Mark zu zahlen. Vermögen und Schulden des Gesamtschulverbandes Wormbach-Grafschaft gehen (abzüglich Anteile der Gemeinden Grafschaft und Wormbach) an die Gemeinde Fleckenberg über. Die Gemeinde Fleckenberg verzichtet auf Vermögen der restlichen Gemeinden Grafschaft und Wormbach. Der Gemeinde Wormbach sind abschließend 25.000 Mark zu zahlen. Im Juli 1920 folgte noch ein Ortstermin mit dem Landrat zur Aussprache mit allen Grundstückseigentümern, welche sich bei der Umfrage gegen die Gründung der Gemeinde ausgesprochen hatten. Per Erlass des Innenministers vom 12. September 1920 trat die Gründung der Gemeinde offiziell zum 1. Oktober 1920 in Kraft. Die ersten Wahlen der Gemeindeverordneten fanden am 28. November 1920 statt. Leo Lingemann aus Niederfleckenberg wurde zum ersten Gemeindevorsteher gewählt. Die übrigen Gemeindevertreter kamen aus Niederfleckenberg (3), Oberfleckenberg (2) und Jagdhaus (1). Damit konnte Fleckenberg als eigenständige Gemeinde in die Zukunft gehen.

