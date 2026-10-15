Eine Nacht, fünf Kneipen, jede Menge Livemusik: KneipenNacht in Meschede am 17. Oktober

Bis Samstag noch Eintrittsbändchen im Vorverkauf sichern

Von Kneipe zu Kneipe ziehen, Livemusik erleben und gemeinsam feiern: Am Samstag, 17. Oktober 2026, lädt die KneipenNacht in die Mescheder Innenstadt ein. Fünf Lokale bieten ein abwechslungsreiches Musikprogramm – von Pop und Rock über Reggae und Schlager bis zu den Hits der 80er-Jahre. Mit einem Eintrittsbändchen können Besucherinnen und Besucher alle fünf Kneipen besuchen und sich ihren persönlichen Soundtrack für den Abend zusammenstellen.

Los geht es um 20 Uhr, die Livemusik startet um 20.30 Uhr. In der Brennkammer sorgt Dieter Bielz für Unterhaltung. Der Sänger, Keyboarder und Alleinunterhalter bringt ein breit gefächertes Repertoire mit. Im Postkeller sind die Acoustic Monks zu hören: Das Trio präsentiert dreistimmigen Gesang und aktuelle Songs, unter anderem von The Weeknd und Ed Sheeran.

Bei Kotthoffs Theo spielt das Duo John & Desi Songs aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren. Im Mono stehen die Reggae-Künstler Yah Meek und Uwe Banton auf der Bühne. In der Tröte widmen sich die fünf Musiker von R.A.D.I.O.80 den Hits der 80er-Jahre – darunter Neue Deutsche Welle und große Rockhymnen.

Wer dabei sein möchte, kann sich noch bis Samstag, 13 Uhr, ein Eintrittsbändchen für zwölf Euro im Vorverkauf in der Tourist-Information sichern. An der Abendkasse sind die Bändchen für 15 Euro erhältlich.