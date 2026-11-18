Wer heute im Internet nach unserer Heimat sucht, erlebt ein eindeutiges Bild. Über 1,5 Millionen Beiträge unter dem Hashtag #sauerland auf Instagram, zig Millionen Suchtreffer und eine bundesweite Strahlkraft, von der andere Regionen nur träumen können. „Sauerland“ – das ist ein Name, der sofort Bilder im Kopf erzeugt. Bilder von grünen Wäldern, klaren Talsperren, Bodenständigkeit und echter Lebensfreude.

Doch genau hier beginnt ein teures Missverständnis in der regionalen Markenführung. Denn während Tourismus und Freizeit stolz unter der Flagge „Sauerland“ segeln, wurde für Wirtschaft, Innovation und Standortmarketing vor Jahren eine zweite Marke etabliert: „Südwestfalen“. Was einst als politische Klammer gedacht war, um Fördergelder nach NRW zu holen, hat sich zu einer doppelten Markenstruktur entwickelt. Und diese ist aus Sicht moderner Markenführung ein echter Wettbewerbsnachteil.

Verwaltungsgrenzen statt Lebensrealität

Das Sauerland endet nicht an den Schlagbäumen von Kreisverwaltungen oder Regierungsbezirken. Wer unsere Heimat kennt, weiß: Zum Lebens- und Wirtschaftsraum Sauerland gehören neben den Kernkreisen Hochsauerland, Olpe und dem Märkischen Kreis ganz selbstverständlich auch der Süden des Kreises Soest mit Warstein, Rüthen und Ense, das hessische Upland rund um Willingen sowie eng verflochtene Teile Wittgensteins. Fragen Sie mal einen Niederländer oder Belgier, was für den das Sauerland ist.

Eine rein politisch gezogene Kunstmarke wie „Südwestfalen“ zerschneidet genau diese gewachsenen Nachbarschaften an der Landes- oder Bezirksgrenze. Für Unternehmer, Fachkräfte und Gäste spielen solche Verwaltungslinien im Alltag aber überhaupt keine Rolle.

Arbeit und Leben lassen sich nicht trennen

Früher mochte die Trennung in „hier wird gearbeitet“ und „dort wird Urlaub gemacht“ noch funktionieren. Heute ist sie überholt. Im Kampf gegen den Fachkräftemangel entscheiden sich Ingenieure, IT-Spezialisten und junge Familien nicht mehr nur für einen Job – sie entscheiden sich für ein Lebensumfeld.

Niemand zieht aus emotionaler Begeisterung in eine Himmelsrichtung. Menschen ziehen an einen Ort, an dem sie sich wohlfühlen, an dem Natur vor der Haustür liegt, Vereine leben und Kultur stattfindet. Wenn wir die wirtschaftliche Stärke unserer über 150 Weltmarktführer vom emotionalen Pfund der Marke „Sauerland“ abkoppeln, verschenken wir unseren stärksten Trumpf.

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Eine starke Marke für alle Bereiche

Andere Regionen in Deutschland machen es längst vor: Im Allgäu oder im Schwarzwald käme niemand auf die Idee, den weltbekannten Namen im B2B-Marketing durch eine künstliche Himmelsrichtung zu ersetzen. Dort ist klar: Das Allgäu ist Urlaubsregion und High-Tech-Standort zugleich.

Genau dieses Selbstbewusstsein steht auch dem Sauerland gut zu Gesicht. Wir haben alles unter einem Dach:

Wirtschaft und Arbeit: Weltmarktführer, innovative Familienunternehmen und krisenfeste Arbeitsplätze.

Weltmarktführer, innovative Familienunternehmen und krisenfeste Arbeitsplätze. Wissenschaft und Forschung: Exzellente Hochschulen und Forschungsinstitute direkt vor Ort.

Exzellente Hochschulen und Forschungsinstitute direkt vor Ort. Urlaub, Natur und Umwelt: Eine der wichtigsten Erholungs- und Waldregionen Deutschlands.

Eine der wichtigsten Erholungs- und Waldregionen Deutschlands. Kunst, Kultur und Politik: Eine lebendige Kulturszene, tief verwurzeltes Brauchtum und das Gewicht, als geschlossene Region in Düsseldorf, Berlin und Brüssel gehört zu werden.

Fazit: Kräfte bündeln statt Budgets teilen

Zwei Marken parallel aufzubauen und zu pflegen, ist nicht nur teuer und ineffizient – es verwirrt auch Außenstehende. Es ist an der Zeit, dass Entscheider in Politik, Verbänden und Wirtschaft den Mut aufbringen, die Doppelstrukturen zu beenden. Das Sauerland braucht kein zweites Etikett, um wirtschaftliche Stärke zu beweisen. Es ist schon da. Wir müssen es nur selbstbewusst aussprechen.