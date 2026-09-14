Heimatroman „Herzbömmsken“ Eine Märchenprinzessin landet im Sauerland

Was geschieht, wen eine Märchenprinzessin plötzlich nicht mehr in ihrer vertrauten Welt, sondern mitten im Sauerland landet? Genau davon erzählt Anke Terrasi in ihrem Heimatroman „Herzbömmsken“, der jetzt im WOLL-Verlag erschienen ist.

Prinzessin Tuala stammt aus einer Welt, in der Märchen noch Wirklichkeit sind. Doch dann verschlägt es sie nach Oberkleusbecke – in ein Sauerländer Dorf mit ganz eigenen Geschichten, Bewohnern und Geheimnissen. Hier begegnet sie Hollen, sagenhaften Gestalten und unverwechselbaren Dorforiginalen. Eine fremde Welt, die Tuala zunächst vor manche Herausforderung stellt und ihr schließlich etwas schenkt, wonach viele Menschen lange suchen: Freundschaft, Liebe und ein Gefühl von Heimat.

Parallel dazu kämpft Festus, selbst ein Holle, um das Überleben seines Volkes. Seine Geschichte führt tief hinein in eine Welt zwischen alten Überlieferungen, lebendiger Fantasie und der Frage, welchen Platz Sagen und Geschichten in unserer Gegenwart noch haben.

Märchenhaft, humorvoll und tief im Sauerland verwurzelt

„Herzbömmsken“ ist ein Roman für alle, die Märchen lieben, über Sauerländer Eigenarten schmunzeln können und Geschichten mögen, in denen hinter dem Alltäglichen plötzlich etwas Wunderbares sichtbar wird. Anke Terrasi verbindet Elemente des klassischen Märchens mit regionalen Sagen, Humor und einer warmherzigen Geschichte über Zugehörigkeit und Heimat.

Dabei ist das Sauerland weit mehr als eine bloße Kulisse. Landschaft, Sprache, Dorfgemeinschaft und regionale Erzähltradition prägen die Geschichte und verleihen ihr ihren besonderen Charakter. So entsteht ein Heimatroman, der vertraute Motive neu erzählt und die Leser auf eine ungewöhnliche Reise zwischen zwei Welten mitnimmt.

Ein Buch aus dem Sauerland für das Sauerland und darüber hinaus

Mit „Herzbömmsken“ erweitert der WOLL-Verlag sein Programm um einen ebenso unterhaltsamen wie fantasievollen Roman mit starkem, regionalem Bezug. Das Buch eignet sich für Leser, die das Sauerland kennen und lieben, ebenso wie für alle, die diese besondere Region auf märchenhafte Weise entdecken möchten.

Über die Autorin: Anke Terrasi

Anke Terrasi, geboren 1982 in Lennestadt im Sauerland, arbeitet als Schulsekretärin an der Grundschule ihres Heimatortes. Ihre Liebe zum Schreiben begleitet sie seit vielen Jahren. Inspiration findet sie vor allem bei Wanderungen durch die heimischen Wälder, wo ihr immer wieder neue Geschichten begegnen.

In mehreren Semestern eines VHS-Kurses widmete sie sich intensiv dem kreativen Schreiben und verfasste zahlreiche Kurzgeschichten. Einige davon wurden bereits in Anthologien veröffentlicht. Eine Übersicht über Ankes veröffentlichte Kurzgeschichten ist auf ihrer Website https://anke–terrasi.jimdosite.com/ zu finden.

Im Jahr 2024 schaffte es ihre Geschichte „Die Schwurbel-Kurbel“ auf die Shortlist für den Putlitzer Preis der Stadt Putlitz. Im selben Jahr wurde ihr Roman „Herzbömmsken“ für die Shortlist des Förderstipendiums „Debüt“ des PAN e. V. nominiert.

Rezensionsexemplare, Bildmaterial und weitere Informationen:

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Hermann-J. Hoffe

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