Eine gute Alternative: Die Sankt Martins-Box

In Hövel hat das Martinsfest einen festen Platz im Dorfleben

– gerade die Familien freuen sich darauf, gemeinsam mit

bunten Laternen durch die Straßen zu ziehen, zu singen

und das Martinsspiel mit Pferd zu sehen. Dass es in diesem

Jahr einfach ausfällt, war in Hövel keine Option. Auf

Initiative des neuen Ortsvorstehers Sebastian Burges und

seiner Frau Jessi hin haben sich mehrere Familien

zusammengeschlossen und eine Alternative entwickelt.

„Speziell in der heutigen Zeit ist die Botschaft von St. Martin

aktueller denn je. Auch wenn wir momentan nicht

gemeinsam durch die Straßen ziehen können, war es uns

wichtig nicht zu resignieren. Vielmehr wollten wir eine

Möglichkeit finden, die speziell den Kindern im Dorf etwas

Freude bereitet. Auch oder gerade jetzt sind lieb gewonnene

Bräuche eine schöne Abwechslung für uns alle. Mein

herzlicher Dank geht an alle Helfer,“ betont Sebastian

Burges.

Schnell kam die Idee einer Sankt Martins-Box auf: ein

Paket, das es den Familien ermöglicht, Sankt Martin zu

Hause in der Familie zu feiern. Nach Rücksprache mit der

Osterfeuergemeinschaft, die jedes Jahr die Brezeln

spendet, konnte weitere Unterstützung gewonnen werden.

Es wurden Flyer verteilt, in der die Idee vorgestellt und

verschiedene Anmeldungsmöglichkeiten angeboten wurden.

Um das Material für die Box kümmerte sich Janet Henke:

„Für uns war es wichtig, dass die Kinder nicht nur die Brezel

erhalten, sondern die Familien auch Hilfestellungen

bekommen, wie sie das Martinsfest zu Hause gestalten

können. Daher gab es eine Anleitung und die

Martinsgeschichte. Dann wurde nach dem Alter

unterschieden: für die kleineren Kinder gab es zusätzlich

das Martinslied und ein Ausmalbild, die älteren Kinder

hatten einen Sankt Martins-Rap und ein Rätsel in ihrer Box.

Durch zusätzliche QR-Codes konnte auch auf digitales

Material verwiesen werden. Die Brezel durfte natürlich nicht

fehlen.“

Katti Sauer ist zufrieden: „Unsere Aktion wurde super

angenommen, und es gab sehr viel Zuspruch. Wir haben

mithilfe des Osterfeuerteams fast 70 Boxen verteilt.“ Es gab

auch noch ein besonderes Highlight: Sankt Martin zog

tatsächlich auf seinem Schimmel gemeinsam mit dem

Bettler, der Martinslieder auf seinem Schifferklavier spielte,

durch Hövel.

„Zu sehen, wie die Augen unserer Kinder leuchteten, ist die

schönste Bestätigung“, resümiert Jessi Burges. Und nicht

nur die Kinderaugen strahlten, auch die Laternen, dieentweder in den Fenstern oder vor den Türen der Familien

aufgestellt wurden.