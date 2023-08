Eine Deutschland-Tour mit dem Tretroller

3000 Kilometer mit dem Tretroller durch Deutschland: Joachim Franz und sein Verein „Be your own hero” machen Station in Schmallenberg

Eine Deutschland Tour mit Station in Schmallenberg? Da denkt der Leser an das Radrennen, das in der kommenden Woche wieder durch das Sauerland führt oder an eine Band auf Tournee in der Stadthalle. Tatsächlich aber ist Schmallenberg als kleinste Stadt, Ziel einer Tour Etappe von Joachim Franz und seinen Crewmitgliedern des Vereines „Be your own Hero“. Der Verein sammelt bereits seit dem Jahre 2006 Gelder für Projekte und sucht Paten für die Unterstützung von Kindern aus den Städten Underberg und Himeville in Südafrika. Durch die Unterstützung des Vereines sind bereits viele Dinge vor Ort umgesetzt und verbessert worden und die Region auf dem Weg in eine bessere, eigenständige Zukunft begleitet worden. Der Projektträger „Be your own hero e.V.“ stärkt das Umfeld der Familien und Kinder in der Region und hilft ihnen, sich zu mündigen und gebildeten Menschen zu entwickeln, die ihre Heimat Südafrika selbständig aufbauen. Die Arbeit beginnt bei den besonders bedürftigen Kindern und deren Familien, die in selbstgebauten Wellblechhütten eine besonders düstere Zukunft haben. Es fehlt an Möglichkeiten sich selbst zu ernähren, Schulen sind schlecht ausgerüstet oder nicht vorhanden. Der Verein sorgt sich um bessere Unterküfte oder baut diese mit den Familien.

Den Menschen wird ein Handwerk vermittelt, das es ermöglicht, einen eigenen Beruf auszuüben, sich selbst weiterzuentwickeln und unabhängig von Hilfe anderer Nationen oder Institutionen zu werden. Es findet nachhaltige Entwicklungshilfe statt. Bisher sind so etwa 2000 Kinder gefördert worden. Um diese Unterstützung ausbauen und erhalten zu können, fährt Joachim Franz, erfahrener Abenteurer und Weltenbummler, Europäer des Jahres 2008 in diesem Jahr vom 26. August bis 26. September auf seinem „Tretroller“ von Wolfsburg bis nach Zürich, sammelt Geld und sucht neue Paten für die Projekte des Vereines. Schmallenberg ist eine Station auf der Tour, neben Städten wie Hamburg, Berlin , München oder Stuttgart.

Quelle: Tourkarte

Am 8. September in Schmallenberg

Am Freitag, dem 08. September stellt Joachim Franz in gemütlicher Runde und mit spannenden Geschichten das bisher Erreichte seines Vereines vor. Ab 19.30 Uhr lädt Franz gemeinsam mit der Freizeitwelt Sauerland ein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Schmallenberg und Umgebung können an dem Vortragsabend teilnehmen. Senden Sie eine kurze Mail mit dem Betreff „Roll for a Misson“, ihrem Namen und einer Telefonnummer an info@freizeiwelt-sauerland.de. Wir berichten demnächst mit weiteren Infos über diese außergewöhnliche Tour. Patenschaften können jederzeit gekündigt werden. Als Pate haben Sie die Gelegenheit an Sonderveranstaltungen und jährlich stattfindenden Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen. Infos zur Tour und dem Verein erhalten S ie unter www.beyourownhero-ev.de





Der Initiator Joachim Franz wirbt auf seiner Tretroller-Tour „Roll for a Mission“ um Paten, die die Mittel für diese Unternehmungen langfrisig sichern. Drei Möglichkeiten einer Patenschaft werden angeboten, natürlich sind auch Einzelspenden möglich.

1.) 1 Euro pro Tag, das ganze Jahr – jeden Tag einen kleinen Beitrag leisten für

die Unterstützung eines Menschen auf seinem Weg in eine bessere Zukunft

2.) 1.500 Euro pro Jahr – die Rahmenkosten für ein Studienstipendium / Jahr

3.) Generationspatenschaften – z.B. 5000 Euro pro Jahr für Gutverdiener oder

Firmen