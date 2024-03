Eine der größten Ausstellungen historischer Automobile

Ganz in der Nähe

Geöffnet ab 23. März

Eine der umfassendsten und vielfältigsten Sammlungen Europas, wenn nicht gar der Welt – Das Nationale Automuseum The Loh Collection – zeigt rund 150 einzigartige Automobile aus 135 Jahren Automobil-Geschichte. Zu sehen sind Fahrzeuge von über 50 Hersteller-Marken vom seltenen Exoten bis zum Millionen-Bestseller. Das Nationale Automuseum setzt bedeutende Automobile in den Kontext ihrer jeweiligen Epoche. Es ist die Geschichte der Konstrukteure und Designer, der stolzen Besitzer und mutigen Rennfahrer. Es ist die Geschichte hinter der Geschichte.

Dauerausstellung

Mehr als 150 Exponate und mehr als 150 spannende Geschichten kenntnisreich erzählt und stilvoll dargeboten in historischen Museumshallen. Mit viel Liebe zum Detail wird die Geschichte des Automobils in all seiner Vielfalt präsentiert. Verschiedene Themenbereiche wurden definiert, die die schönsten Klassiker auf einer Museums-Steilkurve und in einem überdimensionalen Auto-Setzkasten zeigen. Es gibt ein Kino, eine Motoren-Galerie, ein Technikum und regelmäßig wechselnde Sonderausstellungen. Das Nationale Automuseum vermittelt Wissen, begeistert den Auto-Enthusiasten und unterhält die ganze Familie.

Sonderausstellung

Fester Bestandteil neben der umfangreichen Dauerausstellung sind saisonal wechselnde Sonderausstellungen mit speziellen Schwerpunkten. Den Auftakt machte 2023/2024 die Ausstellung „100 Jahre 24h Le Mans – der Mythos, die Helden, die Autos“. Die neue Sonderschau, die am 23.03. öffnet, ist aktuell in Vorbereitung.

Kino

Das „Capitol“ im Art-déco-Stil bietet Platz für rund 50 Personen. Mit stilvoller, klassischer Bestuhlung und einem Original-Projektor wurde es in die alte Industriehalle integriert.

Nationales Automuseum The Loh Collection

Museumsstraße 1, 35716 Dietzhölztal

An der Landesgrenze NRW/Hessen – hinter Bad Laaspe, Erndtebrück