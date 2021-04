Eine bemerkenswerte Ausbildungsvielfalt – von Tradition bis Moderne

Im Berufsbildungswerk Bigge werden über 30 verschiedene Berufe ausgebildet

„Es ist etwas ganz Besonderes mit Holz zu arbeiten. Ich verbinde das immer so ein wenig mit dem Gefühl des ‚nach Hause Kommens‘. Es ist einfach dieser spezielle Geruch und das Material, das sich toll anfühlt – ich mache das einfach total gerne,“ schwärmt Luise, die im BBW Bigge gerade eine Ausbildung zur Fachpraktikerin für Holzbearbeitung absolviert.

Der Fachpraktiker für Holzbearbeitung ist nur eine von mehr als 30 Ausbildungsmöglichkeiten, die das Berufsbildungswerk Bigge (kurz: BBW Bigge), einem Geschäftsfeld des Josefsheim Bigge, anbietet. „Berufsbildungswerke bieten Menschen mit Handicap berufliche Bildungswege an, wobei wir in Bigge auf Menschen mit Körperbehinderungen, Lernbehinderungen, Hörschädigungen, Autismus-Störungen und ADHS spezialisiert sind“, erklärt Martin Künemund. „Das Ziel ist immer, die Teilnehmer bei der Berufsfindung, in ihrer Ausbildung und auch bei ihren ersten Schritten auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen“, führt der Leiter des Berufsbildungswerks fort.

Quelle: Josefsheim Bigge

Zur Auswahl stehen Berufe aus ganz verschiedenen Richtungen. Auf der Angebotsliste ist mit dem (Orthopädie-)Schuhtechniker beispielsweise ein sehr traditionsreiches Handwerk zu finden, während die Mediengestalter noch jungen, modernen Berufsweg folgen. „Wir bilden kaufmännische, handwerkliche, technische, agrarwirtschaftliche sowie Berufe, die dem Dienstleistungsbereich zuzuordnen sind, aus. Alle Berufe werden am Ausbildungsende mit einer Prüfung vor der jeweiligen Kammer abgeschlossen und sind entsprechend staatlich anerkannt“, sagt Künemund, der stolz darauf ist, dass die Teilnehmer mitten im Sauerland dort lernen, arbeiten und wohnen wo andere Urlaub machen. „Ich wohne hier im Internat und komme eigentlich aus Hessen. Im Sauerland ist es echt schön, die Luft ist super und ich fühle mich sehr wohl“, verrät Chantal, die derzeit eine Ausbildung im Holzbereich absolviert.

Wenn es das Maß an Selbstständigkeit zulässt, haben Auszubildende auch die Chance, in kleinen Wohngemeinschaften in Bigge oder Olsberg zu leben. Ein wichtiger Schritt in die Selbständigkeit nach erfolgreich absolvierter Ausbildung. Das Angebot auf Campus in Bigge wird komplementiert durch das Heinrich-Sommer-Berufskolleg, was die Wege für alle kurz macht und den Austausch unter den unterstützenden Kollegen vereinfacht.

Für Teilnehmer – so werden Auszubildende des BBW Bigge traditionell genannt, die nicht gleich wissen, welche Ausbildung für sie die richtige ist, werden berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen durchgeführt. Ermöglicht durch die Arbeitsagenturen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in maximal elf Monaten verschiedene Berufe kennenzulernen und auszutesten. „Unser Ziel liegt darin, am Ende der elf Monate so viele junge Menschen wie möglich in eine Ausbildung zu vermitteln. Dass sie in dieser ersten Testphase eine so große Anzahl an Berufen austesten können, ist natürlich ein großer Pluspunkt und hilft sehr bei der anschließenden Entscheidung, welcher Beruf mit Blick auf die jeweiligen Fähigkeiten und Interessen in Frage kommt und welcher eben nicht“, erklärt Christian Nolte, einer der Bildungsbegleiter des BBW Bigge. Gerade diese individuelle Begleitung zeichnet den Erfolg des BBW Bigge aus, dies bestätigen immer wieder hervorragende Bestnoten, die Auszubildende trotz Ihrer Handicaps immer wieder erreichen.

Wege zusammen gehen, Ziele gemeinsam Unterstützung des BBW Bigge erreichen! Interessierte Schüler:innen, Eltern, Lehrer:innen, Schulsozialarbeiter: innen oder Rehaberater:innen informieren Mitarbeiter:innen des Berufsbildungswerkes gerne persönlich, bspw. per Videochat über die Vorberufliche oder Vollzeitschulische Bildungsangebote, Duale Ausbildungsangebote sowie ergänzende Angebote zum Lernort Wohnen.

Kontakt: Online: bbw-bigge.de Mail: info@bbw-bigge.de Telefon: 02962 800 477