Einblicke in die Welt des Trinkwassers

Wer schon immer mal wissen wollte, wie spannend der Weg des “Lebensmittels Nr. 1” – Trinkwasser – vom Rohwasser zum heimischen Wasserhahn ist, der hat am Sonntag, 26. April, die Gelegenheit dazu, diesen Weg zu verfolgen: Die Hochsauerlandwasser GmbH (HSW) öffnet ihr Wasserwerk Hennesee für Führungen – und zwar im Rahmen des Tags der offenen Tür, zu dem der Ruhrverband an die Hennetalsperre einlädt.

Von 11 bis 17 Uhr finden dann im Wasserwerk Hennesee Führungen statt. Dabei können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die verschiedenen Schritte der Trinkwasseraufbereitung vom Grundablass der Hennetalsperre bis zur Transportleitung kennenlernen. Das Wasserwerk Hennesee ist eines der modernsten Wasserwerke im Einzugsgebiet der Ruhr. Der Eintritt ist frei.

Beim Ruhrverband selbst erhalten Besucherinnen und Besucher am Dammfuß der Hennetalsperre exklusive Einblicke in die Wasserwirtschaft und Zugang zu normalerweise verschlossenen Bereichen. Zudem wartet ein buntes Familienprogramm auf und am Damm.

Parkmöglichkeiten bestehen an den ausgewiesenen Plätzen an der Hennetalsperre (Am Hennesee 4, Am Stadtpark 6, Schlotweg 1). Alle Interessierten sind eingeladen.