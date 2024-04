Einblicke in das Leben hinter Gittern

Der missglückte Campingurlaub, die irrwitzige Bestellung im Internet, der gefallene Vogel, all dies sind Geschichten aus dem prallen Leben. Aber viel interessanter ist noch ein Blick hinter verborgene Kulissen. Was passiert wirklich in einem Krankenzimmer, wenn man draußen wartet? Was bedeutet Blaulicht hinter Gefängnismauern? Antworten, die nur jemand kennt, der dabei war oder dieses Buch gelesen hat. So beginnt der Text auf der Rückseite des Buches „Das konnte doch keiner ahnen: Was Du heute Morgen noch nicht wissen konntest„ von Michael Decker aus Lennestadt-Altenhundem.

Als Justizvollzugsbeamter und Krankenpfleger erlebt man Geschichten aus einer anderen Welt. Gefängnisse und Krankenhäuser sind Lebensbereiche, die nicht jedem zugänglich sind. Erzählungen hierüber sind für Außenstehende offenbar deshalb besonders reizvoll. Über den Alltag ganz in weiß oder in Uniform, sowie einer Person, die nach dem Dienst mit Herz und Gefühl zur Familie heimkehrt, wird hier anschaulich berichtet. Eheleben, Freundschaften, Krankheiten, Vereinsmeierei und die einfachen Erlebnisse auf der Straße gehören ebenfalls zum Alltag eines „Schließers“. Jede einzelne Geschichte gewährt teilweise tiefe Einblicke in dieses Leben.

Gefangen in einer Welt voller Widersinn

Die oft unmenschliche Seite der Inhaftierung zeigt das Buch von Linus Förster: Gefangen in einer Welt voller Widersinn aus dem Massel-Verlag (Preis 28,50 Euro, versandkostenfrei – E-Mail info@woll-verlag.de). Dieses Buch erzählt die Geschichten von verschiedenen In haftierten, die Linus Förster während seiner Zeit im Gefängnis kennengelernt hat. Diese Geschichten beleuchten exemplarisch die tiefgreifenden Probleme und Herausforderungen, mit denen Strafgefangene konfrontiert sind, angefangen bei den Haftbedingungen bis hin zur Entlastung und Teintegration in die Gesellschaft. Es zeigt die oft unmenschliche Seite der Inhaftierung und hebt hervor, wie dringend Veränderungen und Reformen benötigt werden.

Als ehemaliger bayerischer Landtagsabgeordneter und Gefängnisbeirat möchte der Autor auf die Schwächen und Unzulänglichkeiten unseres Justizsystems aufmerksam machen. Er geht auf die Mängel in der Gesetzgebung ein, die den Weg zur Resozialisierung erschweren und zeigt auf, wie unsere Politik versagt hat, den Bedürfnissen und der Rehabilitation von Strafgefangenen gerecht zu werden. „Ziel ist es, nicht nur das Bewusstsein für die Defizite im Justizvollzug zu schärfen, sondern auch zu einer dringend benötigten Diskussion über Reformen anzuregen. Die Perspektiven, die in diesem Buch präsentiert werden, sind nicht nur für Politiker von Bedeutung, sondern für alle Mitglieder der Gesellschaft wichtig“, heißt es auf dem Buchumschlag.