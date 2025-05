Ein Zeichen der besonderen Gastfreundschaft

Neuer Trinkbrunnen am Winterberger Bürgerbahnhof

Die Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg begrüßt seine Gäste und Einheimischen mit einem besonderen Highlight: Ein neuer Trinkbrunnen wurde zentral am Bürgerbahnhof installiert, der als erster Anlaufpunkt für viele Gäste und Einheimische gleichermaßen sowie als Ausgangs- oder Endpunkt des RuhrtalRadweges dient. Diese zentrale Lage ist ideal für den hohen Publikumsverkehr und garantiert einen positiven ersten Eindruck von Winterberg.

Erfrischung für alle an zentraler Stelle

„Wir freuen uns sehr, diesen zentralen Platz für den Trinkbrunnen gefunden zu haben. Der Trinkbrunnen steht allen zur Verfügung – Wanderern, Bikern und Einheimischen gleichermaßen. Dieses Angebot symbolisiert nicht nur unsere Gastfreundschaft, sondern trägt auch aktiv zur Umweltfreundlichkeit bei. Mit dem neuen Trinkbrunnen möchten wir unsere outdoor-affinen Gäste willkommen heißen und gleichzeitig ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen“, erklärt Michaela Grötecke, Tourismusförderin der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH.

Der Trinkbrunnen ist ein wichtiger Schritt hin zu weniger Einwegplastikflaschen, womit Winterberg seinen Beitrag zum Umweltschutz leistet. „Die Installation passt hervorragend zu unserem Tourismuskonzept, das Nachhaltigkeit großschreibt, und zur Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Winterberg insgesamt. Wir möchten unseren Gästen und Einheimischen eine grüne Alternative bieten“, so Michaela Grötecke und Bürgermeister Michael Beckmann.

Trinkwasser im öffentlichen Raum eine Aufgabe der Daseinsvorsorge

Entstanden ist das Projekt auf Wunsch des Seniorenbeirats, vertreten durch Walter Hoffmann. „Der Seniorenbeirat der Stadt hat sich schon seit 2023 für öffentliche Trinkwasseranlagen eingesetzt. Insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels und den aufgekommenen Hitzewellen in den Sommermonaten gehört die Bereitstellung von Trinkwasser im öffentlichen Raum zu einer Aufgabe der Daseinsvorsorge“, erläutert Walter Hoffmann die Beweggründe. Nicht nur den Gästen solle der Zugang zu einem „Trinkbrunnen“ eine kostenlose Erfrischung bringen, „auch allen Bürgern und besonders die älteren Menschen können sich so vor den gesundheitlichen Folgen (Herz- und Kreislauferkrankungen, Dehydrierung) an Hitzetagen schützen“.

Initiative des Seniorenbeirates umgesetzt

Die Idee des Seniorenbeirates wurde sehr gerne und dankbar von der WTW aufgenommen. „Wir sind sehr dankbar für die Initiative des Seniorenbeirates. Die Realisierung zeigt, dass wir großen Wert darauf legen, auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger einzugehen und diese aktiv umzusetzen“, so Michaela Grötecke. Der Trinkbrunnen ist ein weiteres Puzzlestück, das zur Imagebildung der Stadt beiträgt – als moderne und umweltbewusste Tourismusdestination.