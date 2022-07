Das Sauerland wird nicht nur von Gästen besucht, die aus Nordrhein-Westfalen oder Hessen anreisen. Als größtes Naherholungsgebiet im Norden des Mains zieht die Region auch Besucher aus Städten und Ländern an, die einen weiteren Weg zurücklegen müssen. Die Reise lohnt sich allerdings – mit seinen mehr als 2000 Bergen und Hügeln gibt es im Sauerland schließlich so viele Trails und Wanderwege, wie man sie sonst nur an wenigen anderen Stellen in Deutschland wiederfindet. Wie man ein Wochenende in der Natur im Sauerland am besten verbringen sollte und welche Wanderungen und schönen Radwege in Deutschland vor Ort auf Besucher warten, stellen wir in den nächsten Abschnitten genauer vor.

Radfahren und Mountainbiken

Wir beginnen mit dem Sauerland Radring – ein Weg, der vermutlich der bekannteste in der Region sein dürfte. Wer sich auf die Strecke begibt, stößt während der Fahrt nicht nur auf beeindruckende Landschaften, sondern fährt auch an einigen Sehenswürdigkeiten der Region vorbei. Der Radring, der über eine Strecke von mehr als 80 Kilometer verfügt, ist vor allem für Radfahrer geeignet, die nach einem Weg für die gesamte Familie suchen. Man muss mit Kindern natürlich nicht die gesamte Strecke zurücklegen. Macht man einen Teil davon, gibt es auch bereits viel zu sehen. Von Finnentrop aus lautet das Motto: Immer der Fledermaus hinterher. Da man während der Fahrt einen Tunnel durchquert, der Fledermäusen im Winter als Unterschlupf dient, ist dies auch gleichzeitig das Symbol, das man während der Strecke verfolgt.

Neben dem bekannten Radring gibt es natürlich noch viele weitere Radstrecken im Sauerland, für die es sich lohnt, die Region zu besuchen. Die Ruhr-Möhn Runde, die, wie man anhand des Namens bereits erahnen kann, direkt zum Möhnesee führt oder die Wildwald-Tour, bei der man Brücken überquert und durch Wälder fährt, gelten als beste Beispiele dafür. Für diejenigen, die lieber mit dem Mountainbike steile Hänge hinab fahren oder Hindernisse überqueren, ist vermutlich der Green Hill Bike Park in Gellinghausen im Sauerland genau das richtige.

Ein Wochenende am See

Da sich die meisten nach einer anstrengenden Arbeitswoche am liebsten entspannen, geht dies vermutlich am besten an den Seen der Region. Vor allem an den heißen Sommertagen, an denen man es kaum erwarten kann, sich im kühlen Nass zu erfrischen. Der Möhnesee wurde bereits zuvor erwähnt. Er wird auch des Öfteren als “Westfälisches Meer” bezeichnet und bietet Besuchern mehrere Möglichkeiten zum Schwimmen. Es gibt zum einen ein Strandbad und zum anderen öffentliche Badestellen in Delecke und Körbecke. Damit ist der Badespaß im Sommer garantiert vorprogrammiert.

Bei einem weiteren beliebten See in der Region handelt es sich um den Hennesee. Auch dieser eignet sich perfekt für einen Wochenendausflug. Von der Innenstadt von Meschede aus spaziert man an der zwei Kilometer langen “Himmelstreppe” entlang und gelangt danach direkt zu dem Badeparadies. Ein Ausflug zu dem See stellt demnach die perfekte Kombination aus Stadtbummel, Spaziergang und Baden dar.

Die schönsten Wanderungen

Ein Wochenende in der Natur verbringt man am besten beim Wandern. Wie bereits eingangs erwähnt, stimmen im Sauerland dazu die Voraussetzungen. Durch die vielen Berge in der Region gibt es mindestens genauso viele Wanderwege. Die Strecken sind sowohl für “gemütliche” Wanderer oder Familien mit Kindern geeignet, als auch für diejenigen, die sich nach einer Herausforderung sehnen. Bei einer Tour durch das Almetal gibt es viel zu sehen. Auf dem Weg legt man eine Strecke von etwa fünf Kilometern zurück und läuft dabei an Quellen vorbei, die als sauberste in Deutschland gelten und sogar unter Naturschutz stehen. Das Almetal bietet sich nicht nur für eine Wanderung im Sommer, sondern auch im Herbst an. Wenn die Nebelschwaden zwischen den hohen Bäumen zu sehen sind, kommt der mystischer Charakter der Region besonders gut zur Geltung und die Wanderung wird schnell zu einem echten Abenteuer.

Wer sich mit Geschichten und Mythen aus einem vergangenen Jahrhundert befasst, für den mag vielleicht auch folgende Wanderstrecke im Sauerland interessant sein: Beim Wandern in Hundesossen wird man der Sage nach vom Teufel beobachtet. Wer der Mythe nachgehen will, begibt sich am besten am Wochenende auf die beliebte Wanderstrecke.