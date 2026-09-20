Ein Weg, eine Marke und seiner Zeit voraus

Als der Rothaarsteig im Jahr 2001 eröffnet wurde, war Wandern in Deutschland längst nicht das gesellschaftliche Phänomen, das es heute ist. Viele betrachteten das Wandern noch als Freizeitbeschäftigung älterer Generationen. Die Verantwortlichen des Rothaarsteigs dachten jedoch weiter. Sie entwickelten keinen Wanderweg, sondern eine Marke, ein Erlebnis und eine touristische Vision für eine ganze Region. 25 Jahre später zeigt sich: Das Konzept war nicht nur erfolgreich. Es war seiner Zeit voraus.



Der richtige Weg zur richtigen Zeit

Der Rothaarsteig entstand in einer Phase des Umbruchs. Das Sauerland und die angrenzenden Regionen suchten nach neuen touristischen Perspektiven. Der klassische Wintertourismus geriet zunehmend unter Druck, gleichzeitig wuchs das Bedürfnis vieler Menschen nach Natur, Bewegung und Entschleunigung.



Genau hier setzte der Rothaarsteig an. Statt möglichst vieler Kilometer standen Qualität, Naturerlebnis und Orientierung im Mittelpunkt. Mit dem Slogan „Weg der Sinne“ wurde früh deutlich, dass es um weit mehr ging als um das bloße Zurücklegen von Strecken.



Heute bestätigen zahlreiche Studien, dass genau diese Aspekte für Wanderer besonders wichtig sind: Natur erleben, den Alltag hinter sich lassen, Ruhe finden, Gesundheit fördern und neue Kraft schöpfen. Im aktuellen Wandermonitor der Ostfalia Hochschule nennen nahezu alle Befragten das Naturerlebnis als zentrales Motiv ihres Wanderns. Auch Erholung, Bewegung und das bewusste Erleben der Landschaft gehören zu den wichtigsten Beweggründen.



Qualität statt Masse

Der Rothaarsteig setzte früh auf Qualitätsstandards, lange bevor Begriffe wie Premiumwanderweg selbstverständlich wurden. Naturnahe Wege, eine einheitliche Beschilderung, attraktive Aussichtspunkte, Rastplätze, Kunstobjekte entlang der Strecke und eine hochwertige Infrastruktur schufen ein Angebot, das Wanderern Orientierung und Sicherheit gibt.



Diese Qualitätsstrategie gilt heute als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Wandertourismus. Der Deutsche Wanderverband sieht die Sicherung und Weiterentwicklung der Angebotsqualität weiterhin als zentrale Zukunftsaufgabe der Branche.



Dass der Rothaarsteig seit Jahren zu den bekanntesten und beliebtesten Fernwanderwegen Deutschlands gehört, ist deshalb kein Zufall. Er hat früh erkannt, dass Gäste nicht einfach Wege suchen, sondern Erlebnisse.



Wandern wird zum Lebensstil

Die Entwicklung der vergangenen Jahre bestätigt eindrucksvoll den eingeschlagenen Kurs. Wandern hat sich vom Nischenhobby zum Lebensstil entwickelt. Die Ostfalia Hochschule spricht von einem deutlichen Imagewandel: Aus einer eher traditionellen Freizeitbeschäftigung wurde eine moderne Outdoor-Aktivität für nahezu alle Altersgruppen. Heute wandert die Mehrheit der deutschen Bevölkerung regelmäßig.



Auch die Ergebnisse des Wandermonitors 2025 zeigen eine hohe Aktivität: Mehr als die Hälfte der Befragten wandert mehrmals im Monat, weitere 13 Prozent sogar mehrmals pro Woche. Besonders beliebt sind Touren im Mittelgebirge – genau jener Landschaftstyp, für den der Rothaarsteig steht. Die bevorzugte Wanderstrecke liegt bei rund zwölf Kilometern, die typische Wanderdauer bei etwa vier Stunden. Damit entspricht das Wanderverhalten vieler Gäste nahezu ideal den Möglichkeiten entlang des Rothaarsteigs und seiner zahlreichen Zugangswege.



Gewinner sind ganze Regionen

Eine der größten Leistungen des Rothaarsteigs besteht darin, dass er nie nur ein Wanderweg war. Hotels, Gasthöfe, Ferienwohnungen, Gastronomen, touristische Leistungsträger, Kommunen, Vereine und Ehrenamtliche wurden Teil eines gemeinsamen Projektes. Der Weg verbindet heute Orte, Menschen und Regionen über Kreis- und Landesgrenzen hinweg.



Dadurch entstand eine touristische Wertschöpfung, die weit über den eigentlichen Wanderweg hinausreicht. Viele Betriebe profitieren direkt oder indirekt von den Gästen, die wegen des Rothaarsteigs ins Sauerland kommen. Der Rothaarsteig wurde damit zu einem Musterbeispiel dafür, wie regionale Zusammenarbeit funktionieren kann.



Die Zukunft hat bereits begonnen

Die Herausforderungen der kommenden Jahre sind bekannt: Digitalisierung, veränderte Gästeerwartungen und ein zunehmender Wettbewerb zwischen Destinationen. Doch gerade hier besitzt der Rothaarsteig beste Voraussetzungen.



Naturerlebnisse gewinnen weiter an Bedeutung. Gleichzeitig erwarten Gäste digitale Orientierung, aktuelle Informationen und flexible Angebote. Der Deutsche Wanderverband sieht genau in der Verbindung von Qualität, Digitalisierung und nachhaltiger Entwicklung die entscheidenden Zukunftsthemen des Wandertourismus.



Mit seinen Qualitätsgastgebern, digitalen Angeboten, Themenwegen, Erlebnispunkten und der konsequenten Weiterentwicklung des Weges hat der Rothaarsteig bereits viele Antworten auf diese Herausforderungen gegeben.



Ein Weg mit Zukunft

Nach 25 Jahren lässt sich deshalb festhalten: Der Rothaarsteig war nie nur ein Wanderweg. Er war und ist ein Zukunftsprojekt für eine ganze Region. Was 2001 mit einer mutigen Idee begann, hat sich zu einer der erfolgreichsten Wanderdestinationen Deutschlands entwickelt. Die Grundidee bleibt dabei unverändert aktuell: Menschen für Natur begeistern, regionale Identität stärken und Gästen echte Erlebnisse ermöglichen. Genau deshalb ist der Rothaarsteig auch nach 25 Jahren kein fertiges Projekt, sondern ein Weg mit Zukunft.