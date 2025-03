Seit dem Mittelalter gehörte das Schmallenberger Land zum kurkölnischen Herzogtum Westfalen. Ab 1816 wurde das ehemalige Herzogtum (dann als Provinz) von Preußen verwaltet. Durch die preußische Landgemeindeordnung vom 31. Oktober 1841 wurden in ganz Westfalen Gemeinden und Ämter eingerichtet. Das heutige Stadtgebiet teilte sich nachfolgend in die beiden Ämter Schmallenberg und Fredeburg, welche beide zum Altkreis Meschede gehörten. Die Einteilung sowie die Grenzen der Gemeinden richteten sich nach den ehemaligen Kirchspielen, dessen Strukturen über Jahrhunderte gewachsen waren.

Nachträglich gab es noch einige Veränderungen: 1850 wurde die Gemeinde Bödefeld in die Gemeinden Bödefeld- Freiheit und Bödefeld-Land aufgeteilt. 1920 wurde die Gemeinde Fleckenberg aus Teilen der Gemeinden Wormbach und Grafschaft gegründet. 1964 wurde der Ort Huxel (ehemals Gemeinde Wormbach) der Gemeinde Oberkirchen hinzugefügt.

Im Zuge der Kommunalen Neugliederung in Nordrhein- Westfalen, wurden zum 1. Januar 1975 die Ämter und Gemeinden aufgelöst. Unter Einbezug der ehemaligen Gemeinde Lenne aus dem Amt Kirchhundem entstand nun die neue Stadt Schmallenberg. Sie ist eine der 12 Städte und Gemeinden im Hochsauerlandkreis und mit 84 Ortschaften und einer Fläche von 303km2 die größte kreisangehörige Stadt in Nordrhein-Westfalen.

2025 feiert die Stadt Schmallenberg ihr 50-j.hriges Bestehen. Denn zum 1. Januar 1975 wurden die zwölf ehemaligen Gemeinden Berghausen, Bödefeld-Freiheit, Bödefeld- Land, Dorlar, Fleckenberg, Fredeburg, Grafschaft, Lenne, Oberkirchen, Rarbach, Schmallenberg und Wormbach zu einer neuen Stadt zusammengeschlossen. Der Name dieser neuen Stadt ist seit 50 Jahren Schmallenberg. Zur Erinnerung an dieses Jubiläum steht das Jahr 2025 ganz unter dem Motto „1975 – 2025 Stadt Schmallenberg. 84 Orte – miteinander eine Stadt“. Um auf die Geschichte der ehemaligen Gemeinden und ihren Zusammenschluss hinzuweisen, wurde auf Initiative des ehemaligen Ortsheimatpflegers Helmut Voss ein sogenannter „Wappenturm“ am Rathaus installiert. Der Wappenturm stellt dabei sowohl die historischen wie auch die aktuellen Verwaltungsstrukturen dar. Auf der historischen Seite sind dies neben den 12 ehemaligen Gemeinden, das Herzogtum Westfalen, der Kreis Meschede und das Amt Schmallenberg. Auf der aktuellen Seite sind dies die Stadt Schmallenberg, der Hochsauerlandkreis – welcher ebenfalls 50 Jahre alt wird – das Land Nordrhein-Westfalen und die Bundesrepublik Deutschland.

