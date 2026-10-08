 Ein vertrauter Ort, neu gedacht 

Rückkehr eines besonderen Ortes: Seit Mitte des Jahres bereichert das Teichhäuschen wieder das Übernachtungsangebot des Hotel Deimann und offeriert Gästen ein stilvolles Wohnerlebnis mit viel Privatsphäre und den Annehmlichkeiten eines Fünf-Sterne-Superior-Hauses.

Über Jahrzehnte gehörte das kleine Fachwerkhaus zum vertrauten Bild des familiengeführten Hotels im Schmallenberger Sauerland. Als es im Zuge der letzten Spa-Erweiterung für die neuen Seeterrassen weichen musste, entschied Familie Deimann, das bei vielen Gästen beliebte Domizil an anderer Stelle wieder aufzubauen.

Quelle: Deimann

Der Neubau im heimischen Fachwerkstil liegt direkt am hoteleigenen Teich und bietet auf einer Wohnfläche von 190 Quadratmetern Platz für bis zu zehn Personen. Ein großzügiges Raumkonzept auf drei Etagen ermöglicht die ideale Mischung aus Rückzug und geselligem Beisammensein – perfekt für Mehrgenerationenurlaube oder Freundesgruppen. Im Erdgeschoss bilden der Wohnbereich mit Kamin, eine voll ausgestattete Küche und der Essbereich den Mittelpunkt für gemeinsame Stunden, ergänzt durch ein Schlafzimmer mit Ankleide und Bad, eine separate Toilette sowie eine finnische Sauna mit Infrarotstrahler. Zwei weitere Schlafzimmer mit jeweils zwei Einzelbetten und einem großen Badezimmer befinden sich im Dachgeschoss.

Mehrgenerationenurlaube und Freundesgruppen

Das Konzept für den Neubau stammt von Seniorchef Theo Deimann und wurde von dem Schmallenberger Planungsbüro Raumzenit ausgearbeitet. Bau und Innenarchitektur lagen ausschließlich in den Händen örtlicher Betriebe. Zum Einsatz kamen hochwertige Materialien wie Fichte aus heimischen Wäldern und Solnhofener Naturstein. Natürliche Farben verleihen der Einrichtung Wärme und Gemütlichkeit. Das Teichhäuschen kostet ab 370 Euro pro Person und Nacht bei einem Aufenthalt von mindestens fünf Übernachtungen und sechs Erwachsenen. Kinder bis 12 Jahre zahlen 345 Euro pro Nacht und Kinder bis einschließlich 3 Jahre reisen kostenfrei. Weitere Informationen finden sich unter www.deimann.de/teichhaus.

Quelle: Deimann

„Das Teichhäuschen gehört seit Jahrzehnten zur Geschichte unserer Familie und unseres Hauses. Ursprünglich wurde es 1946 als Schreinerwerkstatt und Werkswohnung erbaut und 30 Jahre später kernsaniert und mit zwei Ferienwohnungen versehen. Für den Neubau der Seeterrassen musste es leider schließlich 2020 weichen und wurde von vielen unserer Gäste als beliebtes, idyllisches Fotoobjekt vermisst. Umso mehr freue ich mich, dass wir das Teichhäuschen nun an anderer prominenter Stelle neu bauen konnten. Mit viel Liebe zum Detail habe ich das neue Haus im Sauerländer Fachwerkstil geplant,“ so Seniorchef Theo Deimann. Andreas Deimann ergänzt: „Das Teichhäuschen ist ein Ort für alle, die gemeinsam Urlaub machen wollen. Familien oder Freunde haben hier ein ganzes Haus für sich, mitten im Hotelpark. Ein lockeres Miteinander im eigenen Rhythmus bei dem jeder macht, was ihm gefällt. Minigolf spielen, auf der Liege entspannen oder in die eigene Sauna gehen. Abends zieht man sich um, geht gemeinsam im Hotel essen und sitzt danach noch am Teich oder vor dem eigenen Kamin.“

Idyllisches Fotoobjekt

Nicht nur äußerlich fügt sich das Haus nahtlos in die Umgebung ein, auch für die Umsetzung des Wohnkonzepts blieb man der Region verbunden. So wurden Innenausbau und Möbel von der Tischlerei Hütten entworfen und gefertigt, Heizung und Sanitär kommen von Störmann Haustechnik und für den Außenbereich war Thorsten Salamon Garten- und Landschaftsbau zuständig. Alle drei sind Schmallenberger Firmen. Die Fliesen lieferte Fliesen Kranauge aus dem nahe gelegenen Eslohe. Bei dem Projekt kamen ausschließlich hochwertige Materialen zum Einsatz, die ein stimmiges, gemütliches Gesamtbild ergeben.

Über das Hotel Deimann

Vor der Kulisse des Hunau- und Rothaargebirges und angrenzend an das größte Skigebiet nördlich der Alpen, liegt das einzige Fünf-Sterne-Superior-Hotel des Sauerlandes. Bereits in vierter Generation bietet das familiengeführte Haus unaufdringlichen Luxus sowie Entspannung, Genuss und Aktivurlaub zu jeder Jahreszeit. Umgeben von einer großen Parkanlage, umfasst es 114 Zimmer und Suiten, drei Restaurants – darunter das mit einem Michelin Stern ausgezeichnete Gourmetrestaurant Hofstube Deimann – eine Bibliothek und einen über 5.000 Quadratmeter großen Spa mit Adults-Only-Bereich und ganzjährig beheiztem Outdoor Infinity Pool. Tägliche Fitness- und Entspannungsprogramme, Wanderungen mit der Hoteliersfamilie, eine eigene Waldhütte sowie ein Aktivpark mit Neun-Loch-Adventure-Golfanlage, Kinderspielplatz und eigener Boule- und Eisstockbahn runden das Angebot ab. Seit Sommer 2026 sorgt zudem das Teichhäuschen im Hotelpark für ein Wohnerlebnis mit viel Privatsphäre. Es bietet Platz für bis zu zehn Personen und eignet sich damit ideal für Mehrgenerationenurlaube oder Freundesgruppen. Nur 500 Meter entfernt liegt das Café Restaurant Sonnenhöhe mit 27-Loch-Meisterschaftsplatz. Dieses und der Schwesterbetrieb Hotel Störmann, im Stadtkern von Schmallenberg, eignen sich ideal für Festivitäten.