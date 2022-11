Ein trauriger Tag für das Sauerland

„Im Jahre 1993 gegründet, sieht die Literarische Gesellschaft Sauerland ihr wichtigstes Anliegen darin, das Literaturschaffen in dieser Region gegenwartsorientiert – und damit zukunftsfähig – zu gestalten.“ So steht es auf der Website von Literaturland Westfalen. Bei Wikipedia ist sogar vom größten Literaturverein in Nordrhein-Westfalen die Rede. Doch scheinen diese Informationen nicht mehr zu stimmen. Denn die Literarische Gesellschaft Sauerland – Christine-Koch-Gesellschaft e.V. steht kurz vor der Auflösung.

Die Mitglieder des Vereins wurden jetzt für Freitag, 25. November 2022 nach Schmallenberg eingeladen, um die Auflösung des Vereins zu beschließen. Im Einladungsschreiben heißt es wörtlich: Trotz vieler Gespräche hat sich kein Mitglied des Vereins bereit gefunden, den Vorsitz zu übernehmen. In ähnlicher Form gilt das auch für weitere Vorstandsämter. Daher bleibt kein anderer Weg, als die Auflösung des Vereins. Das wurde bereits in der Sitzung des Vorstandes am 26.10. 2021 und der am gleichen Tag durchgeführten Mitgliederversammlung so festgelegt.

Zwar hatte der Sauerländer Heimatbund angeboten, für die Fortführung der Zwecke der Literarischen Gesellschaft eine ständige Arbeitsgruppe innerhalb des Sauerländer Heimatbundes einzurichten, doch anscheinend ist es bei dem Angebot geblieben. So versiegt wohl Ende November für die Literaturlandschaft Sauerland ein wichtiger Energiestrom. Das ist umso bedauernswerter, als sich gerade in den vergangenen Jahren Sauerländer Literatur auf vielfältige Weise in der Region und darüber hinaus deutlich bemerkbar gemacht hat.