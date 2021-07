Ein „tierisch“ gutes Team für Schmallenberg

Seit zehn Jahren stehen Vierbeiner im Mittelpunkt bei Gassi&Co.

„Die Idee, als Spezialist für Tierbedarf ein Geschäft zu eöffnen, entstand innerhalb der Familie“, erinnert sich Inhaber Marcus Schulte-Glade. Das war vor mehr als zehn Jahren. Im Jahr 2011 wurde die Idee in die Tat umgesetzt. „Ich kann es selber kaum glauben, dass wir schon so lange am Markt sind. Die Spezialisierung auf Hunde & Katzen war schon damals die richtige Entscheidung.“ So entstand auch der Name des Fachgeschäftes: „Gassi&Co.“ Mittlerweile sind vier Mitarbeiterinnen dafür zuständig, dass im „tierischen Treffpunkt“ alles läuft. Alles, was „Tier“ braucht, wird geboten. Die unterschiedlichsten Futtersorten, auch im Lieferservice, Fellpflegeartikel, gemütliche „Betten“, schicke oder sportliche Halsbänder und Leinen, köstliche Leckerchen, Spielzeug, Kleidung, Näpfe, Accessoires, Geschenkartikel und vieles mehr finden Tierfreunde gut sortiert in der Weststraße 52 in Schmallenberg. Dass auch diese Produkte beratungsintensiv sein können, weiß Carola Richter: „Unsere Kunden sind dankbar, dass sie auf Wunsch eine fachliche Beratung bekommen, Sachen anprobiert und individuelle Wünsche realisiert werden können. Nicht selten bringt uns der Kunde auf eine gute Idee, womit wir unser Sortiment erweitern können. Der Austausch ist somit ganz wichtig.“

Quelle: Markus Reinshagen

Von diesen Gesprächen profitieren natürlich beide Seiten. Das Team von Gassi & Co reagiert in der Regel immer auf Kundenwünsche, Neuerungen, Bedarfsabfragen und Probleme von Tierhaltern. Denn auch in diesem Bereich gibt es Trends, die nicht nur die Accessoires betreffen, sondern auch das Füttern. So nimmt das Gassi & Co.-Team regelmäßig an Futterseminaren teil, um sein Fachwissen zu aktualisieren. „Beim Futter setzen wir auf Qualität. Entscheidende Faktoren sind Alter, Rasse und Gesundheitszustand des Vierbeiners. Das betrifft sowohl das Nass- und Trockenfutter als auch das Rohfleisch“, berichtet Carola Richter. So wurde eigens für dieses Segment eine Gefriertruhe angeschafft, um dem Trend des Barfens (Rohfütterung) gerecht zu werden.

„Ich kann mich hundertprozentig auf mein Team verlassen. Das läuft wirklich reibungslos. Alle halten mir den Rücken frei, so dass ich mich ausschließlich um meine Medienmacher-Aufgaben kümmern kann“, erzählt der Inhaber. Hinzu kommt, dass Marcus Schulte-Glade damals, noch vor der Eröffnung von Gassi

& Co., einer Tierarztpraxis direkt Tür an Tür Platz schaffen konnte. Ein schlüssiges Gesamtkonzept zum Wohle der Tiere zahlt sich aus. Neben kompetenter Beratung, einer großen Auswahl an Produkten und Service- Angeboten ist die Zusammenarbeit mit den Tierärztinnen der Kleintierpraxis Kruse & Thissen Teil des Konzeptes. „Für uns ist das wirklich genial. Das komplette Tierärztinnen- Team gibt uns oft wertvolle Tipps, wenn es um die Gesundheit unserer ‚tierischen Kunden‘ geht. Kurze Wege, kurze Frage“, berichtet Carola Richter im wahrsten Sinne aus der Praxis über diesen zusätzlichen optimalen Service. Dass der Service bei Gassi & Co. eine entscheidende Rolle spielt, zeigt auch, dass die Vierbeiner künftig eine Ankleideecke bekommen. Der Kleidungstrend ist unaufhaltsam und die Produkte erleben eine starke Nachfrage. „Ob Regen- oder Bademäntel, ob Fleece- oder Winterjacken: Das sind Sachen, die anprobiert werden müssen. Halsbänder und Geschirre sollten ebenfalls idealerweise vorher angelegt werden. Auch in diesen Bereichen gibt es immer wieder Innovationen und neue Erkenntnisse. Wir freuen uns immer, wenn die Vierbeiner mit zum Einkaufen kommen“, sagt die Expertin Carola Richter. Extravagante Wünsche gibt es natürlich auch und zwar nicht zur Weihnachten. Geschenke für den „besten Freund“ werden selbstverständlich auch eingepackt. „Kunden wünschen das“, weiß Carola Richter aus Erfahrung. Das Coolste, was sie für einen Kunden bestellt hat, war eine Cabrio-Brille für den Hund. „Das wird eher selten verlangt, aber wir machen alles möglich.“

Dass alle Gassi & Co. Expertinnen selbst Hundebesitzerinnen sind, ist für den Erfahrungsaustausch mit den Kunden perfekt. Davon profitieren Stammkunden und auch Gäste der Stadt gleichermaßen. Die Service-Angebote sollen nach und nach erweitert werden. „Für unser zehnjähriges Jubiläum Ende des Jahres lassen wir uns noch etwas Besonderes einfallen“, verspricht das Gassi & Co. Team um Marcus Schulte-Glade.