Ein Tag voller Aktionen – 20 Jahre Ranger auf dem Rothaarsteig

Der Rothaarsteig wurde erster Premiumwanderweg in NRW. Das ehemalige Forstamt Schmallenberg unterstützte beratend und dann auch aktiv durch den Einsatz von Forstwirten als Ranger die Entstehung und Etablierung des Rothaarsteigs. Die Rothaarsteig-Ranger waren geboren.



Die Aktivitäten der Ranger waren so erfolgreich, dass sie 2008 auf die beiden weiteren Prädikatswanderwege Sauerland-Waldroute und Sauerland-Höhenflug ausgeweitet wurden. Dies führte schließlich zur Bildung der neuen Schwerpunktaufgabe „Wald, Erholung und Tourismus“ (SAP WET) beim Regionalforstamt Oberes Sauerland. Heute setzt sich die SPA WET aus den Rangern Südwestfalen und dem Waldpädagogischen Büro zusammen.



Doch nicht nur im Sauer- und Siegerland kann man Rangern begegnen. Wald und Holz NRW setzt Ranger zudem im Nationalpark Eifel und in einzelnen Regionalforstämtern ein. Ranger bei Wald und Holz NRW verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung im „grünen Bereich“ – überwiegend sind es Forstwirte die zu staatlich geprüften Landschaftspflegern fortgebildet werden. Sie werden mit besonderen Aufgaben in der Öffentlichkeit betraut. Durch Ihre Dienstkleidung und dem unverwechselbaren Rangerhut sind die Ranger in der Öffentlichkeit auch gut für jedermann zu erkennen.



Zudem gibt es in diesem Jahr ein weiteres Jubiläum: Die Sauerland-Waldroute blickt auf ihr 15-jähriges Bestehen zurück. Im Mai 2008 wurde der Weg feierlich durch Eva Irrgang, Landrätin des Kreises Soest, eröffnet. Um diese Jubiläen in Erinnerung zu bringen und die Arbeit der Ranger vorzustellen, bietet die SPA WET mit den Rangern Südwestfalen und dem Waldpädagogischen Büro an den Tagen 12. und 13. Mai einige Angebote an.



Am 12. Mai bietet Ranger Christoph Nolte eine Führung zum Thema Ebbegebirge im Frühjahr an. Treffpunkt der drei Stunden dauernden Führung ist um 10 Uhr am Parkplatz Nordhelle. Anmeldungen unter 0171/587 16 99. Auch am 13. Mai werden verschiedene Führungen angeboten. Jeweils um 10 Uhr werden Führungen auf dem Rothaarsteig vom Kyrill – Tor in Brilon Petersborn und der Ginsburg in Hilchenbach gestartet. Die Führung auf der Waldroute startet am Tor zur Waldroute in Brilon – Alme. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung für die jeweiligen Führungen notwendig.



In Winterberg Lenneplätze und an der Ranger Station in Schmallenberg Schanze werden am 13. Mai direkt am Rothaarsteig von 10 bis 16 Uhr verschiedene Aktionen angeboten. So kann man sich über die Arbeit der Ranger und dem Waldpädagogischen Büro informieren. Bei einem Getränk und selbst gemachtem Stockbrot kann man zudem interessante Gespräche mit einem der Ranger führen. Auch hier werden an dem Tag interessante Führungen angeboten.



Anmeldungen für die Führungen per Mail an ranger-suedwestfalen@wald-und.holz.nrw.de oder telefonisch unter 02972/9702-23 Anmeldeschluss ist am 11. Mai.